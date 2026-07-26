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金州勇士在休賽季的補強計畫接連受挫，不僅無緣招募超級巨星詹姆斯（LeBron James），此前追求布朗（Jaylen Brown）也以失敗告終。隨著自由市場上的頂級球星逐漸減少，美媒爆料勇士管理層的建隊思路已發生重大轉變，老闆拉科布（Joe Lacob）似乎已開始將目光放眼於「後柯瑞（Stephen Curry）時代」。據NBA記者Brett Siegel報導，在波士頓塞爾提克將剛打出生涯最佳賽季（場均28.7分、6.9籃板、5.1助攻）的傑倫·布朗交易至費城76人之前，勇士曾主動探詢交易可能性。為了得到布朗或戴維斯（Anthony Davis），勇士甚至願意送出原本不想動用的巴特勒（Jimmy Butler）以及選秀權。然而，令勇士沮喪的是，塞爾提克對勇士陣中的資產毫無興趣，甚至不願聽取報價，最終接受了76人以保羅·喬治（Paul George）的溢價合約與兩枚首輪籤的報價。美媒《Heavy Sports》直言，勇士提供的包裹顯然更好，且能為波士頓帶來實質幫助。這筆交易也成為詹姆斯決定的關鍵轉折。詹姆斯的經紀人里奇·保羅（Rich Paul）在播客節目中透露，詹姆斯最終的決定就是在勇士與76人之間做權衡。布朗的加入大幅提升了76人的奪冠機率，加上詹姆斯信任76人主帥納斯（Nick Nurse）的執教經驗，最終選擇了費城。接連錯失頂級巨星後，勇士高層的態度趨於悲觀。據《Bleacher Report》記者Friedell透露：「勇士內部已經無法再帶著『我們有機會打進那些最重要比賽』的信念進入新賽季了。」勇士隨隊權威記者Tim Kawakami更拋出了一個可能激怒勇士球迷的消息。他指出，老闆拉科布現在的重心已經轉移：「拉科布想做的事情是開始為『後柯瑞時代』建構下一支球隊。他對展示球團在柯瑞退役後能做些什麼，抱有非常濃厚的興趣。」這意味著勇士將不再為了近期的競爭力而透支未來的選秀權與資產。美媒分析指出，勇士休賽季之所以只對詹姆斯展現強烈興趣，是因為他的年紀完美契合柯瑞的時間軸，且願意接受較低的合約報價。對於需要動用未來資產去交易的其他球星（如安東尼·戴維斯或崔·墨菲 Trey Murphy），勇士目前顯得興致缺缺。儘管面臨球隊不願砸重金補強的窘境，但外界普遍認為，身為勇士隊史最偉大球星的柯瑞，並不會為了奪冠而在生涯末期選擇離隊，以維持其歷史地位與傳奇性。這代表著，除非正在養傷的巴特勒能奇蹟般地恢復超級球星的身手，否則勇士球迷恐需做好準備，陪著球隊在平庸中度過柯瑞最後的職業生涯。