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▲金佳垠有可愛天花板稱號。（圖／翻攝自IG@rkouee）

「可愛天花板」金佳垠24日在樂天桃猿「辣年糕趴」首日，於臺北大巨蛋與昔日韓國NC恐龍啦啦隊重逢，看見熟悉的前隊友，她立刻露出燦爛笑容，當球場上響起熟悉的NC恐龍打序介紹音樂時，忍不住紅了眼眶，還笑說就像是跟初戀重逢一樣，「我也不知道我為什麼會哽咽。」當臺北大巨蛋響起熟悉的NC恐龍打擊棒次介紹音樂時，原本很開心的金佳垠，卻突然忍不住哽咽落淚。她回想起台上那一刻，「我們一起經歷了兩個賽季的冠軍，本來想愉快地面對的，但是開始唱打序歌的時候，突然感情湧上心頭；我也不知道我爲什麼會哽咽。」她還形容這種感覺就像是與初戀重逢。在台北與韓籍啦啦隊前同事相聚，也讓金佳垠想起在韓國一起應援的日子。她笑說，「有一位比我更小，所以我們是老么組的！感受到成員姐姐們都很想照顧我、幫助我。」談到今年加入樂天時，她也曾擔心無法融入環境，非常感謝同事們都很熱情，「託大家的福，我適應得很好，所以工作很愉快。」