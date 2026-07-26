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波士頓紅襪打線今天徹底熄火，面對多倫多藍鳥王牌右投席斯（Dylan Cease），全場僅敲出1支安打，最終以0：6遭到完封。效力紅襪隊的台灣野手鄭宗哲並未獲得代打或守備機會，連續第3場比賽坐滿板凳；即使紅襪進攻陷入困境，教練團仍選擇讓先發陣容打完全場。席斯從比賽一開始便展現壓制力，前5局沒有讓紅襪敲出任何安打。紅襪直到6局下才由先發游擊手莫納斯特利歐（Andruw Monasterio）擊出二壘安打，打破無安打比賽，但該局仍無法攻回分數。這也是紅襪全場唯一安打，其他8個半局都未能突破席斯封鎖。鄭宗哲即使具備左打與速度優勢，仍未在比賽後段獲得代打機會，連續第3戰未出賽。鄭宗哲本季大聯盟39個打數敲出10安，打擊率2成56、上壘率3成18，主要鎮守游擊；前一次出賽是在7月22日面對金鶯，當時3打數沒有安打。席斯此役投滿9局，用球數高達120球，僅被敲1安，另有3次保送，狂飆12次三振完成完投完封。相較於紅襪全場只有1安，藍鳥打線共掃出15支安打，3局上便攻下5分大局，早早建立領先優勢，最終以6：0收下勝利。小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與克萊門特（Ernie Clement）皆繳出單場3安猛打賞，成為藍鳥進攻主力。紅襪前一戰才以6：4擊敗藍鳥，延續近期火熱表現，隔天卻在席斯壓制下完全熄火，形成強烈反差。