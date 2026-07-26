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「熱穹頂」籠罩美國中部 多地氣溫恐比往年高逾8°C

內布拉斯加飆42°C 拉斯維加斯冷氣維修工直呼「太折磨」

高溫恐一路持續 德州、墨西哥灣沿岸最嚴峻

專家：夜晚愈來愈熱 正是氣候變遷典型現象

美國中部地區正遭遇今年夏季最嚴峻的高溫侵襲。美國國家氣象局（NWS）警告，受到「熱穹頂」（Heat Dome）現象影響，從德州一路延伸至北達科他州的廣大地區將持續出現危險高溫，約有8000萬人處於高溫警報或高溫注意報範圍內。氣象專家指出，除了白天高溫難耐之外，夜間氣溫也難以明顯下降，加上高濕度使體感溫度進一步攀升，人體長時間無法有效散熱，恐增加中暑及熱衰竭等健康風險。根據美聯社報導，美國國家氣象局表示，這波高溫主要是由「熱穹頂」現象造成，高壓系統如同蓋上一層鍋蓋，將熱空氣困在地表，使高溫持續累積且不易消散。受影響範圍涵蓋美國西南部沙漠地區、墨西哥灣沿岸、中西部及大平原地區，部分地區氣溫預估將比往年同期高出華氏10至15度（約攝氏5.6至8.3度）。美國國家氣象局氣象學家奧拉維克（Bob Oravec）表示，目前熱穹頂位置相當穩定，預料整週都不會有太大變化，意味著高溫天氣仍將持續。美國國家氣象局已對內布拉斯加州西部發布極端高溫警報，當地週末最高氣溫預估將達攝氏42度。位於內布拉斯加州查德隆（Chadron）的毛皮貿易博物館也受到高溫影響，入館遊客明顯減少，館內販售的毛皮帽及毛皮商品乏人問津。館方員工笑說，「這種天氣應該沒有人想戴毛皮帽。」西部同樣酷熱難耐。拉斯維加斯週六氣溫一度逼近攝氏45度，冷氣維修技師桑托斯（Kristian "Flaco" Santos）仍必須長時間在戶外工作，不僅要爬上屋頂維修冷氣設備，閣樓內的溫度甚至比戶外還高約攝氏8度。他表示，「這太難熬了。我不是超人，但我會在高溫下好好照顧自己。」預報顯示，包括蒙大拿州及懷俄明州等原本夏季較為涼爽的地區，本週氣溫也可能突破攝氏37度。氣象單位表示，下週末美國中部部分地區高溫可能略為緩解，但降溫幅度有限，且可能只是短暫現象。另一方面，到了週三左右，德州及墨西哥灣沿岸將成為這波熱浪最嚴重的區域。相較之下，美國東北部、中大西洋沿岸以及太平洋西北部，則可望避開這波極端高溫。這也是美國今年夏天接連遭遇的另一波熱浪。7月初，美國東部曾因酷暑取消多場美國獨立紀念日活動，並影響美國建國250週年相關慶典；7月中旬，西南部及大平原地區也遭另一波熱浪侵襲。美國當局提醒，兒童、長者及慢性病患者是這波高溫最需要留意的族群，長時間暴露在高溫環境下，可能引發中暑等危及生命的狀況。官方建議，民眾應盡量待在有空調的室內或降溫中心，多補充水分，並避免長時間曝曬。氣候研究機構Climate Central首席計畫官波辛（Andy Pershing）指出，雖然很難即時判定單一熱浪是否完全由氣候變遷造成，但燃燒化石燃料導致二氧化碳濃度持續升高，已使極端高溫事件變得更加頻繁且更加劇烈。他表示，如今出現更頻繁、更強烈的熱浪、更高的濕度，以及夜間氣溫持續偏高等現象，都與1990年代氣候模型的預測相符，也是全球暖化帶來的典型影響。根據美國國家環境資訊中心（NCEI）統計，2026年上半年是美國有紀錄以來第二炎熱的上半年，顯示極端高溫正逐漸成為常態，而非偶發事件。