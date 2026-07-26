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洛杉磯道奇日本二刀流巨星大谷翔平今（26）日作客紐約大都會，以「第1棒、指定打擊」先發出賽，5局面對得點圈有人機會，卻遭主審拉弓三振。大谷隨即要求啟動ABS電子好球帶挑戰，但系統確認來球擦進好球帶，原判維持不變，讓花旗球場瞬間爆出巨大歡呼聲。道奇此役由山本由伸先發，大都會則推出右投麥克林應戰。大谷前2個打席尚未敲出安打，首打席擊出三壘滾地球，3局在一壘有人時再敲一壘方向滾地球，靠野手選擇上壘，並因大都會游擊手林多（Francisco Lindor）接球失誤，讓道奇進一步形成一、三壘有人。5局道奇取得3分領先，大谷在一出局、二壘有人時迎來第3次打擊。面對麥克林投出的邊角球路，大谷選擇不出棒，主審卻拉弓判定三振。大谷對三振判決明顯存疑，幾乎在第一時間比出挑戰手勢，希望透過ABS重新檢視來球位置。不過系統顯示球路仍有部分通過好球帶，主審判決沒有改變，大谷只能接受三振結果。大谷是大聯盟最受矚目的球星之一，即使在客場也經常獲得球迷歡呼，但這次ABS挑戰失敗，卻讓大都會球迷找到宣洩情緒的機會。當大螢幕顯示原判維持後，花旗球場立刻爆出巨大聲浪，彷彿主隊完成一次關鍵守備。ABS挑戰制度讓打者與投手都能對好壞球判決提出異議，但結果不一定有利於挑戰方。這並非大谷首次在實戰中接觸ABS挑戰。新制度除了考驗球員對好球帶的掌握，也讓邊角球路的判決更透明；一旦挑戰失敗，球員與球迷都能立即從球場畫面得知結果。大谷進入明星賽後前7場尚未開轟，本場賽前仍在尋找後半季首發全壘打，以及本季第23轟。道奇7月整體進攻表現也不如球季前段，團隊打擊率與長打火力均出現下滑，大谷則仍是陣中主要長打來源之一。他本場前3個打席尚未敲安，但第2打席靠野手選擇上壘，也間接協助道奇擴大攻勢。相較於前一戰面對大都會，大谷曾在7局敲出關鍵高飛犧牲打，幫助道奇取得領先，本場得點圈機會卻未能複製成功結果。