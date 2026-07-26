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洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）最終拒絕了金州勇士，選擇加盟費城76人。然而，詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）近日在播客節目中透露，詹姆斯其實非常渴望與柯瑞（Stephen Curry）及格林（Draymond Green）聯手。網路上也流傳出柯瑞第一時間得知詹皇轉戰費城時的淡定反應，在高爾夫球場上有粉絲告知了他這個消息，而柯瑞則看了一下手機就繼續打球了。詹姆斯的經紀人里奇·保羅在《Game Over》播客節目中與主持人麥克斯·凱勒曼（Max Kellerman）對談時坦言，勇士在詹姆斯的考量名單中，其實比外界想像的還要認真。保羅表示：「在情感層面上，離開邁阿密熱火或克里夫蘭騎士是很艱難的，而且誰會不想和柯瑞與格林一起打球呢？」如果勇士能打造出更具競爭力的陣容，詹姆斯確實有機會前進灣區。據傳，詹姆斯一直希望有球隊能交易來戴維斯（Anthony Davis），而勇士是他認為唯一有可能促成此事的球隊。如果勇士成功換來戴維斯，詹姆斯很可能就會選擇加盟，與三位好友並肩作戰。然而，華盛頓巫師無意放人，勇士也缺乏足夠的交易籌碼，最終讓這筆夢幻連線破局，詹姆斯也因此選擇了更有奪冠機會的76人。在詹姆斯宣布決定的周五，柯瑞並沒有守在電話旁，而是在參加隊友穆迪（Moses Moody）所舉辦的慈善高爾夫球賽。有趣的是，柯瑞並非透過球隊高層得知消息，而是現場的觀眾搶先一步對著他大喊詹姆斯去76人了。根據現場流出的影片顯示，柯瑞聽到後僅是默默拿出手機看了一眼確認消息，一句話也沒說，便若無其事地繼續他的高爾夫球局。事實上，幾周前在太浩湖的高爾夫錦標賽上，柯瑞就曾公開向詹姆斯喊話招募：「如果你想打出好籃球、和懂得比賽的人在一起，並提升球隊競爭力，這裡是不錯的選擇，而且灣區還有很棒的高爾夫球場。」當時柯瑞的態度真誠且不卑不亢，如今面對詹姆斯的決定，柯瑞也展現出早就做好心理準備的成熟態度。知名記者布萊恩·溫德霍斯特（Brian Windhorst）證實，詹姆斯最終並未將勇士視為真正的奪冠熱門隊伍。這也將矛頭指向了勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）。鄧利維在自由市場開啟後，除了把希望放在詹姆斯身上之外，幾乎沒有任何作為來提升球隊陣容。勇士上賽季僅打出37勝45敗的戰績，加上去年換來的巴特勒（Jimmy Butler）因十字韌帶撕裂預計將缺席半個賽季，球隊目前根本沒有能幫助柯瑞的明星級隊友。如果勇士下個賽季的戰績依舊慘淡，鄧利維恐怕將成為眾矢之的，面臨被解僱的危機。