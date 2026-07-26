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洛杉磯道奇近期傷兵接連出現，日籍球星大谷翔平因左膝不適暫停登板，主戰捕手史密斯（Will Smith）也受到頸部椎間盤發炎影響。不過美媒指出，道奇管理層並未因此改變交易大限策略，現階段仍傾向局部修補，而不是為了填補短期傷缺，貿然發動老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）等級的重磅交易。大谷目前仍以指定打擊身分正常出賽，但左膝不適已讓他的投球工作暫停，球團也無法預測下一次登板時間。史密斯則因頸部椎間盤發炎持續休養，預計至少要到8月中旬才可能回歸。兩名核心同時缺少部分功能，確實讓道奇出現先發輪值與捕手深度問題。不過《The Athletic》記者伍（Katie Woo）引述多名了解球團想法的人士指出，大谷與史密斯的傷勢，預計都不會對道奇原先的交易布局造成重大影響。道奇目前仍維持大聯盟頂尖戰績，陣容也沒有明顯到必須付出大量新秀才能修補的缺口。因此，相較於砸重本追逐頂級先發或明星捕手，球團更可能尋找牛棚深度、功能型打者及可上下調度的即戰力。道奇過去幾年的交易大限操作，也多半以精準補強為主，而不是單純追逐市場最大牌球星。除非出現價格明顯低於預期的頂級戰力，否則管理層沒有為傷兵潮改變長期規畫的必要。道奇日前已從落磯交易取得火球右投哈沃森（Seth Halvorsen），送出右投弗拉索（Nick Frasso）與外野手維杜雷克（Landyn Vidourek）。哈沃森生涯四縫線速球均速接近100英里，將先前往3A增加牛棚深度。這筆交易也反映道奇目前的方向，優先尋找具球速、可控權與未來彈性的球員，而不是因為大谷暫時不能投球，就立刻付出頂級新秀換取短期租借王牌。