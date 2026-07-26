我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇主戰捕手史密斯（Will Smith）受到頸部椎間盤發炎影響，已被轉入60天傷兵名單，短期內仍無法回歸。美媒因此提出補強構想，認為芝加哥小熊捕手阿瑪雅（Miguel Amaya）具備先發經驗與球隊控制權，可能成為道奇交易大限前的理想選項，因此備受爭議「壞小子」拉辛（Dalton Rushing）的地位恐怕面臨挑戰。史密斯自6月初因頸部不適缺陣，注射治療未能帶來足夠改善，至今仍未重新展開完整棒球訓練。道奇日前將他從10天傷兵名單轉入60天傷兵名單，最快也要等到8月7日後才具備歸隊資格，實際復出時間則可能落在8月中旬之後。史密斯是3屆明星捕手，也是道奇長期核心，球隊並未考慮以交易取代他的未來位置；但在季後賽競爭階段缺少主戰捕手，確實讓捕手深度成為外界關注焦點。美媒《Cubbies Crib》提出，道奇可向小熊詢問阿瑪雅。小熊目前可能將捕手深度轉化為投手補強，阿瑪雅若被擺上交易桌，便能吸引需要即戰力捕手的季後賽球隊。阿瑪雅具備大聯盟先發經驗，年齡與合約控制權也比一般短期租借捕手更具價值。對道奇而言，他能在史密斯缺陣期間分擔蹲捕工作，等史密斯回歸後，也可作為具先發能力的替補，不必將所有負擔集中在年輕捕手拉辛（Dalton Rushing）身上。史密斯缺陣後，拉辛已成為道奇主要捕手。這名前頂級新秀本季獲得大量蹲捕機會，拉辛在配球、接捕與比賽掌控等皆有成長空間，但卻因為場外曾多次出現爭議，被球迷稱作「壞小子」。在史密斯尚未歸隊期間，道奇還有阿方索（Eliezer Alfonzo）等捕手替代方案，因此除非史密斯恢復情況再度惡化，或拉辛出現傷勢，否則管理層未必會願意犧牲新秀籌碼換取另一名捕手。