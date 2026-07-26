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▲楊立微表演用腳頂起2名啦啦隊成員還進行空中旋轉，超級厲害。（圖／台鋼雄鷹 TSG HAWKS YouTube）

火舞藝術家「足上舞伶」楊立微昨（25）日現身高雄澄清湖棒球場，擔任台鋼雄鷹的開球嘉賓。只見楊立微投球前，先秀了一字馬的劈腿動作，緊接著又單手前翻一圈才將球投出，超扯動作讓球迷看傻。楊立微進行開場表演時還找來啦啦隊女孩妡0、玖玖坐在道具上，並用腳將兩人頂起來旋轉，神乎其技讓粉絲讚翻。楊立微昨晚擔任開球與開場表演嘉賓，帶來精采演出。她事後也在Threads分享自己開球的影片，只見楊立微拿到球後沒有急著投出，而是先伸腿拉筋，站立做出一字馬，接著又用單手往前翻了一圈，才把球投出去。一整套動作行雲流水，讓現場歡呼聲不斷。楊立微也笑說：「剛才有人問我這招開球叫什麼名字 『無敵旋風腿？』 大家還有更帥氣的招式名稱嗎？」該篇貼文曝光後在Threads上吸引2萬多人按讚，大家看了也紛紛留言驚呼：「這個動作完美，投進去還是標準好球」、「重點還單手翻，另一手手套還有球」、「180度無死角好球，這筋骨到底怎麼練的，太強了」。除了開球外，楊立微也與丈夫賴寬誌聯手帶來精采開場演出。只見她將點滿煙火的道具用腳頂起來旋轉，營造「風火輪」畫面。接著她還找來Wing Stars女孩的妡0與玖玖，讓她們坐在鐵桿的兩側，再由楊立微用腳頂起中心點轉圈，動起來宛如人體遊樂設施，讓球迷驚呼連連。現年32歲的楊立微今年2月才遠赴英國參加第19季的《英國達人秀》（Britain's Got Talent, BGT），因此走紅。她在台上大聲說「我來自台灣」，精彩火舞表演震撼觀眾，因此順利晉級。到了複賽時，楊立微更拿到「金按鈕」成功通關到決賽，雖然最終沒有得獎，但她是台灣第一位闖入《英國達人秀》總決賽的表演者，是名符其實的台灣之光。