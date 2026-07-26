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台積電供應鏈夥伴 新應材潛在價差 3.3 萬元

參與股票申購 3 大注意事項與風險評估

台股本週有3檔股票開放或持續進行公開申購，分別有台積電半導體夥伴新應材（4749）、電動公車大廠華德動能（2237），以及和泰集團旗下和運租車（7855），其中又以和運租車最具有潛力，若抽中一張有望現賺高達6萬元，報酬率突破140%。作為台灣租車市場龍頭，和運租車為和泰汽車（2207）旗下的核心子公司；其與和雲行動服務於 2015 年推出的『iRent』共享汽車服務，市占率近 3 成，已稱霸國內市場逾 27 年。和運租車將於7月30日至8月3日開放申購，承銷張數達1萬4412張，每股承銷價42元。若以24日興櫃成交價102元估算，每股價差達60元，抽中1張的潛在價差高達6萬元，報酬率約為142.8%。華德動能（2237）為台灣合法登錄車廠，專注於電動巴士品牌建立、車輛整合與動力系統研發，並提供完整的充電服務及售後維修體系。華德動能預計於7月29日至31日辦理公開申購，承銷張數共1789張，每股承銷價28.6元。相較24日興櫃成交價35.45元，每股價差6.85元，抽中1張潛在價差約6850元。新應材自2003年成立至今，致力於研發與製造「半導體及顯示器」應用之特用化學材料，專注於「特殊原料合成、純化，創新配方材料」等核心技術，是台積電供應鏈的重要合作夥伴。新應材申購期限至7月27日截止，本次承銷價為745元，若以24日收盤價778元計算，抽中一張的潛在價差可達3.3萬元，報酬率約4.43%。參與股票申購雖然成本僅需20元手續費，但投資人仍需注意3大重點。第一，務必確認交割帳戶內有足夠的申購金額，若中籤後扣款日資金不足，將可能導致申購失敗，情況嚴重時更會構成違約交割；券商通常會提醒補繳，但若未能在寬限時間內補齊款項，投資人可能面臨信用紀錄受損、帳戶被限制使用及潛在法律訴訟等嚴重後果。其次，券商會在抽籤日後的第二個營業日，將扣除申購手續費20元後的承銷價款及郵寄工本費50元，無息退還；實際入袋時仍須扣除證券交易稅。最後，從開始申購、抽籤、扣款到實際撥券大約需要 6至9個交易日，這段空窗期內若遇上大盤大跌，上市櫃後市價也可能低於當初的承銷價。