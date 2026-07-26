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▲劉淑芳攜帶的加大行李內，全是彰化農特產品，希望能打開海外行銷通路。（圖／劉淑芳提供）

地方公職人員與民意代表選舉在即，各縣市參選人紛紛展開造勢之際，擔任彰化縣議會國民黨書記長，也是現任議員的劉淑芳，卻選擇在27日啟程前往加拿大。她是受邀參與加拿大愛德蒙頓民俗文化盛會，除了進行國際文化交流，特別攜帶南彰化多項農特產品前往展示，希望藉由國際交流提高地方品牌能見度，協助地方產業拓展海外市場。劉淑芳表示，此行受加拿大愛城台灣同鄉會及當地政府邀請，將由兒子林楷傑陪同前往加拿大，參與吸引逾50萬人次參與的年度民俗文化盛會。她將傾力為行銷彰化農特產與人文觀光，讓更多國際友人認識台灣文化及彰化地方特色。為展現南彰化特色，劉淑芳特別準備由地方設計製作的「我愛台灣」T恤作為交流紀念品，並攜帶包括埤頭香穀米、北斗胡椒鹽、溪州及田尾花茶、餅乾等十多項農特產品赴加拿大展示。她表示，雖然加掛行李費用甚至高於機票價格，仍希望透過國際交流平台，讓台灣品牌在國際舞台大放光彩，替地方農民及工商業者爭取更多曝光機會，開拓海外銷售管道。陪同出訪的林楷傑，曾赴加拿大留學，除協助現場翻譯外，也擔負文化交流重任，他將示範台灣傳統扯鈴技藝，並安排繁體中文教學交流，藉由文化展演促進台加互動，讓更多海外民眾認識台灣文化。劉淑芳表示，自己歷任田尾鄉長及彰化縣議員，對地方發展始終抱持高度關心。她認為，南彰化除擁有田尾花卉產業外，也有北斗奠安宮、埤頭合興宮等宗教文化資源，具有深厚的人文底蘊，期盼透過這次跨國交流，邀國際友人也能親自造訪彰化，感受地方繁榮與人文風釆，帶動觀光經濟發展。。