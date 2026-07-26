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金州勇士在今年夏天積極試圖透過交易換來紐奧良鵜鶘側翼好手墨菲（Trey Murphy），但他們的提案最終遭到拒絕。墨菲整個夏天都是交易市場上最受矚目且現實的人選之一，然而事實證明，鵜鶘對墨菲的要價可能高到勇士或其他任何球隊都無法接受。在今年夏天，勇士可能已經放棄對墨菲的追求，改找其他可行的側翼方案。根據《Clutch Points》記者布雷特·西格爾（Brett Siegel）報導，鵜鶘直接回絕了勇士開出的最佳報價。西格爾指出：「儘管墨菲還不是全明星級別的球員，但NBA消息人士透露，勇士仍多次聯繫鵜鶘，並為這位26歲的球員提供了一份以2個首輪籤為核心的報價。然而，紐奧良並未改變他們的要價：3個首輪籤加上一名能加入核心陣容的年輕球員。而這正是勇士無法提供的籌碼。」勇士原本希望以2個首輪籤作為主要補償，因為這通常是重建球隊最渴望的資產。不幸的是，鵜鶘要求3個首輪籤，這基本上終止了所有現實的交易討論。目前尚無法確認勇士是否在報價中放入了巴特勒（Jimmy Butler）的合約或其他年輕球員。墨菲在交易市場上大受歡迎，因為他幾乎能幫助聯盟中的任何一支球隊。儘管為了球隊的長遠未來，鵜鶘可能更看重威廉森（Zion Williamson）、昆恩（Derik Queen）與菲爾斯（Jeremiah Fears），但墨菲的交易價值獲許比上述任何一人都高。具備三分投射能力與出色防守，讓墨菲成為所有爭冠球隊眼中的完美側翼。墨菲較輕的年紀，也讓他成為像勇士或洛杉磯湖人等亟欲年輕化球隊的理想交易目標。不過，隨著勇士在選秀會上挑中前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）並預計讓他在新秀賽季承擔重任，交易的可能性也隨之降低。墨菲的代價實在太高，除非市場上有便宜的球員願意帶槍投靠，否則勇士高層已開始接受將以現有陣容迎接新賽季的事實。鵜鶘要求3個首輪籤的最大問題在於，幾乎沒有球隊願意支付這種天價，尤其墨菲從未入選過全明星賽。如果沒有球隊願意買單，鵜鶘也十分樂意將這位優秀球員留在陣中。紐奧良大可繼續讓威廉森、墨菲、莫瑞（Dejounte Murray）與年輕小將們攜手衝擊季後賽。或許要等到下個賽季的交易大限前，當陷入掙扎的球隊急需升級陣容，或是鵜鶘跌出季後賽競爭行列而降低要價時，這筆交易才會有較高的現實可能性。就今年夏天而言，勇士幾乎已經放棄了對墨菲的追求，他們最後的希望將是網羅像比爾（Bradley Beal）或德羅展（DeMar DeRozan）這樣能以平價合約加盟的老將。