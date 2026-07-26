皮克敏手遊《Pikmin Bloom》7月任務來到尾聲，在官方陸續公布8月主副花、新任務的同時，皮友們也不能忘記，7月「巨型奇幻蘑菇」將會在周四、周五（7月30日至7月31日）加開2天，玩家每天可免費使用3次蘑菇戰鬥大聲公，方便揪好友一起挑戰，快把握活動結束前蒐集交響樂唱片和迷你樂器皮克敏。
《Pikmin Bloom》7月以「古典樂慶典」為主題，推出「迷你樂器：銅管樂團飾品皮克敏」，每月蒐集任務目標則是「交響樂唱片」，「巨型奇幻蘑菇」分別在4個周末出現後，官方會再多加碼2天，本月則是7月30日至7月31日。
巨型奇幻蘑菇掉落的神秘寶箱會比一般版本更稀有，可獲得更多活動素材，對還沒完成本月任務、想收齊任務服裝獎勵的玩家來說，就是最後的衝刺機會，官方也同步開放蘑菇戰鬥大聲公每天免費使用3次。玩家可以透過大聲公邀請好友加入同一場蘑菇戰。
此外，皮克敏《Pikmin Bloom》也公布，8月的主要花朵將會是「美人蕉」，顏色為白色、黃色、紅色，沒有藍色，8月社群日則會在8月8日至8月9日登場，8月後續詳細任務、飾品皮克敏等資訊，還有待官方公布
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此外，皮克敏《Pikmin Bloom》也公布，8月的主要花朵將會是「美人蕉」，顏色為白色、黃色、紅色，沒有藍色，8月社群日則會在8月8日至8月9日登場，8月後續詳細任務、飾品皮克敏等資訊，還有待官方公布