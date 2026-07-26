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▲《昭陽公主》由孔雪兒（右）、李宏毅主演。（圖／翻攝自微博@昭陽公主）

▲關於李宏毅臭臉，主持人舜天替他抱屈。（圖／翻攝自微博@主持人舜天）

近日，由人氣女星孔雪兒主演的古裝新劇《昭陽公主》正如火如荼地展開宣傳活動。然而，一場本該充滿歡樂與「粉紅泡泡」的男女主角合體見面會，卻意外在網路上引發軒然大波。關鍵字「孔雪兒一個人努力好心酸」火速衝上社群平台熱搜榜，原因竟是同台宣傳的男主角李宏毅全程面無表情、大擺臭臉，與一旁積極帶動氣氛的孔雪兒形成強烈對比，讓大批粉絲與網友直呼看不下去。孔雪兒、李宏毅日前共同宣傳主演新戲《昭陽公主》，孔雪兒展現了極高的敬業精神，不僅全程面帶甜美笑容，還大跳最近很流行的《GG EZ》，在互動環節中，她也努力重現劇中角色的活潑魅力，試圖炒熱現場氣氛。反觀男主角李宏毅從頭到尾都臭臉，面對鏡頭時更是眼神放空、肢體僵硬。其中一幕孔雪兒教他比貓咪耳朵，雙手比一個倒過來的Ya在頭上，雖然李宏毅照做了，台下粉絲也興奮尖叫，沒想到卻換來他一個傻眼的表情，只有孔雪兒一個人獨自燦笑。活動直播與片段曝光後，男主角的態度立刻點燃了網友的怒火，大批觀眾紛紛為孔雪兒抱屈。社群平台上湧入大量評論，不過活動主持人也在微博替李宏毅說話，認為很多遊戲環節，作為獲勝者確實不需要跳舞或是完成表情包，但觀眾想看，演員也會盡力滿足，「李宏毅明明每次都在滿足大家的期待呀，請允許藝人們在劇宣的時候有不同的表情。」