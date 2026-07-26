教育部台灣台語語言能力認證考試於25日、26日辦理，本次全國總報名人數為1萬1,911人，其中有報名外籍考生總計23名，為近5年來最多外國人參與的一次，考生透過上課、講座及YouTube影片提升自身的語言能力，讓自己更融入台灣生活。
台語語言能力認證考試，首日登場的A卷訂於7月25日舉行；B卷訂於7月26日（星期日）辦理。本次全國共有18個考區、73所試區學校協辦，總報名人數為1萬1,911人，報考A卷有7,427人、B卷4,484人。
以職業別來看，仍以學生族群報名人數最多，共有7,149人報考，年齡層介於13歲至15歲者為3,102人，占學生族群比率約43.39％，其次是7歲至12歲者共2,756人，占比約38.55％。
融入台灣 外籍考生近5年最多
而這次報名外籍考生為近5年來最多外國人參與的一次。印度籍夫妻共同報名，Anlin Shaju和Vineeth Jacob目前均就讀國立陽明交通大學。
Anlin Shaju希望於來台求學期間，能更深入瞭解台灣文化並融入台灣社會，認為語言是認識一個地方的重要途徑，故決定從學習台灣台語開始，讓她在台灣的生活更有意義。
Vineeth Jacob考量將在台就業，所以決定學好台灣台語，期待將來進入職場後，能和同事們建立良好的互動關係。他表示，透過學校開設的台灣台語課程，才開始有系統地學習這個語言，還參加校內以台灣台語進行的演講及講座，來增加接觸台灣台語的機會，另也經常觀看YouTube影片及考試官網所提供的學習資源，來提升自身的語言能力。
來自日本的Tomohiko Shinkai，藉著來台旅遊，順便報名本次認證考試。他學習台灣台語是想深入瞭解台灣，且在受到朋友的影響及閱讀王育德先生的相關著作，被他們為了保存與找回母語所付出的努力深受感動，進而對台灣台語產生興趣，學習達5年之久。
Tomohiko Shinkai在東京，甚至每個月舉辦台語交流聚會，增加大家學習台灣台語的機會。從一開始完全聽不懂台灣台語，到如今能自然與人交談，甚至被誤認為是本地人，讓他充滿成就感。
4歲開始接觸 10歲小小考生報考
這次參與的考生還包含10歲，且從4歲便開始接觸、學習台灣台語的張姓同學。媽媽在她學齡前就經常到台北參加台語路協會成立的「台語路共學團」，透過沉浸式的台灣台語環境，參與各種遊戲與互動，不僅提升了語言能力，也因此結識許多朋友，成為她珍貴的學習回憶。
本次考試成績預定於10月12日上午9時起開放網路查詢，並寄發成績單；11月2日起寄發合格電子證書，倘1週內尚未收到證書，請務必主動向國立台灣師範大學確認寄發情形。相關資訊可上115年度台灣台語語言能力認證考試網站查詢，或撥打考生服務專線02-77499511。
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以職業別來看，仍以學生族群報名人數最多，共有7,149人報考，年齡層介於13歲至15歲者為3,102人，占學生族群比率約43.39％，其次是7歲至12歲者共2,756人，占比約38.55％。
融入台灣 外籍考生近5年最多
而這次報名外籍考生為近5年來最多外國人參與的一次。印度籍夫妻共同報名，Anlin Shaju和Vineeth Jacob目前均就讀國立陽明交通大學。
Anlin Shaju希望於來台求學期間，能更深入瞭解台灣文化並融入台灣社會，認為語言是認識一個地方的重要途徑，故決定從學習台灣台語開始，讓她在台灣的生活更有意義。
Vineeth Jacob考量將在台就業，所以決定學好台灣台語，期待將來進入職場後，能和同事們建立良好的互動關係。他表示，透過學校開設的台灣台語課程，才開始有系統地學習這個語言，還參加校內以台灣台語進行的演講及講座，來增加接觸台灣台語的機會，另也經常觀看YouTube影片及考試官網所提供的學習資源，來提升自身的語言能力。
來自日本的Tomohiko Shinkai，藉著來台旅遊，順便報名本次認證考試。他學習台灣台語是想深入瞭解台灣，且在受到朋友的影響及閱讀王育德先生的相關著作，被他們為了保存與找回母語所付出的努力深受感動，進而對台灣台語產生興趣，學習達5年之久。
Tomohiko Shinkai在東京，甚至每個月舉辦台語交流聚會，增加大家學習台灣台語的機會。從一開始完全聽不懂台灣台語，到如今能自然與人交談，甚至被誤認為是本地人，讓他充滿成就感。
4歲開始接觸 10歲小小考生報考
這次參與的考生還包含10歲，且從4歲便開始接觸、學習台灣台語的張姓同學。媽媽在她學齡前就經常到台北參加台語路協會成立的「台語路共學團」，透過沉浸式的台灣台語環境，參與各種遊戲與互動，不僅提升了語言能力，也因此結識許多朋友，成為她珍貴的學習回憶。
本次考試成績預定於10月12日上午9時起開放網路查詢，並寄發成績單；11月2日起寄發合格電子證書，倘1週內尚未收到證書，請務必主動向國立台灣師範大學確認寄發情形。相關資訊可上115年度台灣台語語言能力認證考試網站查詢，或撥打考生服務專線02-77499511。