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永遠的「真愛CP」胡宇威、陳庭妮24日無預警宣布迎來寶貝女兒，正式升格新手爸媽，喜訊震驚演藝圈。其實兩人2022年結婚後，曾參加《Vogue》情侶默契問答，當時就曝光求婚幕後秘辛，原來陳庭妮在胡宇威正式求婚前，就已經提前得知消息，原因竟是被媽媽「暴雷」，讓她當場直呼：「真的是氣死了！」不過也讓粉絲們發現 胡宇威在求婚前先問媽媽的舉動超加分，果然是暖男與好老公代表。影片中陳庭妮問老公「有沒有發現胡宇威要求婚的意圖？」時，胡宇威立刻苦笑承認：「有、有。」陳庭妮則哭笑不得表示：「真的是氣死了，被我媽暴雷！」她透露，當時胡宇威還在籌備求婚，自己卻因媽媽一句話提前知道答案。原來媽媽為了鼓勵她，突然說了一句：「妳今年會被求婚。」讓陳庭妮當下滿頭問號，心想：「蛤？我？」胡宇威則解釋，當時自己其實有先向陳庭妮媽媽徵求同意，希望獲得祝福，因此特地詢問：「我跟妳女兒求婚。」沒想到過了一段時間，陳庭妮收到媽媽傳來的訊息，要她「看一下」，他當下還一頭霧水，笑說：「我看中文看不懂？我看第三次才發現，ㄅㄧㄚˋ康（露餡）了。」陳庭妮也透露，媽媽事後還特別叮嚀她：「不要說妳知道（會被求婚）。」雖然求婚驚喜提前曝光，卻也讓不少粉絲大讚胡宇威相當貼心，在求婚前先向女方媽媽表達心意、徵詢同意，被讚是相當有誠意的暖男舉動，也難怪一路走來始終被封為「好老公」代表。另外，當胡宇威問她「什麼原因讓你堅信兩人可以共組家庭？」時，陳庭妮分享，兩人相處最大的優點就是自在，「他很勇敢讓我做自己，我也讓他放手去做他喜歡做的事，我覺得相處很自在，不講話也沒關係，知道對方喜歡什麼、不喜歡什麼。」胡宇威則甜蜜回應：「就是永遠都會享受當下。」如今兩人升格爸媽喜上加喜，也讓外界祝福他們走入人生下個階段。