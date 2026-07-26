最近雙北地區民眾發現，住家周遭突然出現一群「神秘怪蟲」，不論是搭電梯、在家中陽台都能遇見，還有人擔憂是蝗蟲出沒。對此，新北市農業局揭開真面目，原來是季節性出沒的「異歧蔗蝗」，強調這類昆蟲目前正值大發生期，雖然外型巨大看起來嚇人，但遇到不須過度緊張，千萬別趕盡殺絕，只要趕走就好。
神秘怪蟲出現在雙北！「超肥又大」一票人目擊嚇壞：越來越常見
近日有民眾在臉書社團「我是萬華人」分享，表示最近神秘怪蟲數量有變多趨勢，並越來越常在平時生活看到牠們，認為或許與最近天氣變炎熱又乾燥有關，好奇詢問「大家最近也有看到嗎？」
貼文瞬間吸引眾人共鳴，並貼出目擊照片回報，「我搭電梯的時候有看到，完全不知道從哪跑進來的」、「中和也有，這個月就在家裡後陽台三次偶遇」、「前幾天在大同區也有看到」、「去年也發現這個問題」。
雙北神秘怪蟲是它！新北市農業局公布真面目：遇到趕走就好
對此，新北市農業局曾在臉書解釋，若最近家裡突然飛進來超大隻「神秘怪蟲」，千萬不用驚慌尖叫，這隻綠色蝗蟲真面目是「異歧蔗蝗」，目前正逢「大發生期」，屬於正常的季節性現象，雖然滿地蟲子看起來有點驚人，但請民眾可以放心，其生命週期很短，隨著天氣轉涼或漸漸消失。
異歧蔗蝗有2特徵可以一眼認出，其頭頂黑白黃相間的條紋，像戴了安全帽似，後腿帶有鮮紅色，擅長跳躍與飛行。異歧蔗蝗主要活躍高峰期約在5月至10月間，最愛藏身在雜草叢、農田邊緣等地方。
遇到異歧蔗蝗怎麼辦？3種處理方式曝光：不需恐慌
如果遇到異歧蔗蝗怎麼辦？新北市農業局提醒，不需要趕盡殺絕，只要趕走就好，建議可以使用無傷害器具將牠們引導，將其驅離出戶外；或使用透明容器、夾鏈袋或塑膠袋罩住牠，帶到戶外放生；也可以在窗邊或出入口噴灑天然驅蟲噴劑，避免化學藥劑殘留，又能達到效果。
台北市政府產業發展局也提到，「異歧蔗蝗」未被列為農業害蟲，且蝗蟲不咬人、不傳播疾病，民眾無需過度恐慌。如遇此類蝗蟲影響居家生活，建議以物理方式處理，如用塑膠袋捕捉封好等，如果擔憂，也可採居家環境用藥防治。
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近日有民眾在臉書社團「我是萬華人」分享，表示最近神秘怪蟲數量有變多趨勢，並越來越常在平時生活看到牠們，認為或許與最近天氣變炎熱又乾燥有關，好奇詢問「大家最近也有看到嗎？」
雙北神秘怪蟲是它！新北市農業局公布真面目：遇到趕走就好
對此，新北市農業局曾在臉書解釋，若最近家裡突然飛進來超大隻「神秘怪蟲」，千萬不用驚慌尖叫，這隻綠色蝗蟲真面目是「異歧蔗蝗」，目前正逢「大發生期」，屬於正常的季節性現象，雖然滿地蟲子看起來有點驚人，但請民眾可以放心，其生命週期很短，隨著天氣轉涼或漸漸消失。
異歧蔗蝗有2特徵可以一眼認出，其頭頂黑白黃相間的條紋，像戴了安全帽似，後腿帶有鮮紅色，擅長跳躍與飛行。異歧蔗蝗主要活躍高峰期約在5月至10月間，最愛藏身在雜草叢、農田邊緣等地方。
如果遇到異歧蔗蝗怎麼辦？新北市農業局提醒，不需要趕盡殺絕，只要趕走就好，建議可以使用無傷害器具將牠們引導，將其驅離出戶外；或使用透明容器、夾鏈袋或塑膠袋罩住牠，帶到戶外放生；也可以在窗邊或出入口噴灑天然驅蟲噴劑，避免化學藥劑殘留，又能達到效果。
台北市政府產業發展局也提到，「異歧蔗蝗」未被列為農業害蟲，且蝗蟲不咬人、不傳播疾病，民眾無需過度恐慌。如遇此類蝗蟲影響居家生活，建議以物理方式處理，如用塑膠袋捕捉封好等，如果擔憂，也可採居家環境用藥防治。