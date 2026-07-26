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日本桌球T聯賽2026-27年賽季開幕戰25日於台灣新竹縣立體育館盛大登場。這是聯盟邁入第9季以來首度移師海外舉辦，寫下單場6881人進場的歷史新高的出色票房紀錄。對此，T聯盟秘書長栗山貴行也對此盛況表達高度滿意，直言林昀儒和鄭怡靜在台灣展現高人氣，並展現了未來繼續在海外舉辦比賽的強烈意願。本次賽事分為下午的女子組與晚間的男子組。女子組由上季第4名的頂級名古屋擊敗尋求2連霸的木下Abiel神奈川；男子組則由木下Meister東京以4：0完封T.T彩玉。晚間的男子組賽事因為有台灣人氣球星林昀儒代表東京隊出賽，台灣區配額的門票全數完售，現場甚至湧現站票球迷。第1場女子組比賽吸引了5124人進場，而第2場男子組比賽更湧入6881名大批觀眾，一舉超越了2018年首度開季時的5624人，創下T聯盟史上最多觀眾人數的輝煌紀錄。對於首次海外辦賽的成果，T聯賽秘書長栗山貴行感到相當振奮。他接受日媒《體育報知》訪問時表示：「我們成功傳達了T聯賽選手在競技層面的精彩之處。現場不僅對林昀儒與鄭怡靜報以巨大的歡呼聲，其他選手在打出精彩的來回擊球時，也獲得了熱烈的喝采。我認為這次成功向首次在現場觀賽的台灣球迷們，展現了本聯盟的魅力。」雖然首次跨海辦賽在溝通與籌備上充滿挑戰，工作人員直到賽前最後一刻都在進行彩排，但包含邀請台灣巨星徐若瑄擔任開場嘉賓等安排，都讓現場氣氛嗨到最高點。T聯賽過去在日本國內的票房動員一直面臨挑戰，這次在台灣的空前盛況，為聯盟注入了一劑強心針。栗山貴行感性地說：「現場充滿了聯盟元年開幕時的那種氛圍。這次的經驗應該能讓所有球隊感受到，T聯盟是具備吸引這麼多觀眾進場潛力的，期望這能成為未來吸引更多球迷觀賽的動機。」儘管在以選手為第一優先的營運流暢度上仍有改進空間，但栗山貴行透露，已經收到不少球隊回饋表示「在這種海外場地比賽感覺很棒，希望能再辦一次」。他也滿懷感謝地將目光放遠：「如果有機會能再讓這麼多人觀賞比賽，我們絕對有意願再次於海外舉辦，將桌球以及『T聯盟的圈子』推向全世界。」