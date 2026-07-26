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▲《戰神》系列全新正傳作品《God of War Laufey》公開，玩家將扮演克雷多斯的妻子、阿特柔斯的母親「Faye」。（圖／PlayStation提供）

勞菲獨闖死後國度 《戰神》正傳新作確認開發

《戰神：勞菲》不是外傳！官方揭系列未來新方

索尼互動娛樂（SIE）近期透過於聖地牙哥動漫展正式宣布，備受期待的動作冒險遊戲《戰神:勞菲》將於2027年2月16日發售，並由 PlayStation 5 主機獨佔，目前已全面開放加入願望清單，本作是《戰神》系列最新作，首度由克雷多斯之妻勞菲擔任主角，為宇宙擴展全新視野。在《戰神:勞菲》中，死亡並非終點，而是另一場冒險的開端，身為約頓巨人族守護者的勞菲，死後意外於眾神殞落的世界萬時界甦醒。她發現生前為了保護丈夫克雷多斯與兒子阿特柔斯所做的安排，正受到不明勢力的威脅。為了拯救摯愛家人，她毅然踏上未知的征途。為了在險惡環境中生存，勞菲必須展現她在巨人族中堪稱傳奇的戰鬥技巧。在這名為萬時界的死後國度，充斥危險魔法與空靈景觀，各大神話體系的神祇正為爭奪權力而廝殺。玩家將發揮勞菲極致的速度與精準攻勢，施展強大魔法來擊敗各大神話的最兇猛敵人。除了勞菲的獨立冒險，開發團隊 Santa Monica Studio 在動漫展首度證實，由克雷多斯擔任主角的《戰神》正傳新作已投入開發，這項消息讓全球粉絲振奮，官方更透露新作劇情將直接承接《戰神:勞菲》的故事，這意味著克雷多斯父子在本作依然扮演關鍵角色與命運樞紐。創意總監 Cory Barlog 則向玩家喊話，《戰神:勞菲》不僅是外傳，更是系列未來發展的重要轉折點，雖然克雷多斯並非本作的可操作角色，但他已在宣傳影片短暫現身，勞菲在萬時界的所有經歷與奮戰，都將無縫連結至下一款正傳新作的故事線。藉由《戰神:勞菲》的跨神話設定，系列未來發展充滿無限可能，勞菲將在萬時界接觸各國神明的劇情，預示著在經歷希臘與北歐篇章後，未來極有機會探索古埃及或西藏等全新神話體系，本作將為克雷多斯的下一段旅程揭開序幕，喜愛動作冒險的玩家絕對要密切關注。