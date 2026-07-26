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♈ 牡羊座

♉ 金牛座

♊ 雙子座

♋ 巨蟹座

♌ 獅子座

♍ 處女座

♎ 天秤座

♏ 天蠍座

♐ 射手座

♑ 摩羯座

♒ 水瓶座

♓ 雙魚座

本週各星座運勢波折不斷，表示，摩羯、水瓶與雙魚座運勢亮眼，不僅摩羯桃花爆棚、成為聚光燈焦點，雙魚職場成交率更是高達100%，水瓶也能盡情沉溺甜蜜愛情。然而，Princess也提醒，牡羊與雙子座本週需嚴防小人作祟並重創形象；金牛、巨蟹與天蠍則面臨分手危機或感情名存實亡；處女座更要特別小心別誤踩紅線、插足他人感情當了小三。本週運勢重點：工作、日常這週常常會有腹背受敵的感覺，小心嚴重犯小人喔。◾ 工作、事業運：小人出沒，會搞得你形象不好。◾ 愛情、桃花運：有喜歡你的人，有桃花，但是戀愛運太不穩定，要有戀情出現有點困難。本週運勢重點：愛情這週愛情方面你的另一半常常太被動、點到為止，小心戀情不保。◾ 工作、事業運：容易談不攏、破局。◾ 愛情、桃花運：對方太顧自己，是你們分手的主因。本週運勢重點：愛情這週愛情方面小心被攔截，對方偷偷還有其他交往對象。◾ 工作、事業運：小心犯小人，也是會影響你的形象評價的。◾ 愛情、桃花運：對方會背著你劈腿，愛情無疾而終。本週運勢重點：愛情、工作這週愛情方面緣分快到終點，愛情面臨抉擇，另一半想分手了。◾ 工作、事業運：有一波財運，也有破財運。◾ 愛情、桃花運：有點快分手的感覺，對方心不在人也不在。本週運勢重點：愛情這週愛情方面有桃花出現，還蠻優秀的，只是離交往還有好大一段距離。◾ 工作、事業運：小心吵架，另外有點諸事不順，壓力頗大。◾ 愛情、桃花運：有條件不錯的對象出現，但是緣分不足，散得很快。本週運勢重點：愛情這週愛情方面小心介入別人的感情，當了小三。◾ 工作、事業運：時運不濟的話會有所好轉，改變來臨。◾ 愛情、桃花運：要注意你追求的對象非單身。本週運勢重點：愛情、工作、日常這週愛情方面有桃花運，但是桃花本身不願意，有點沒有緣分。◾ 工作、事業運：有好機會沒有用，像空包彈一樣。◾ 愛情、桃花運：有緣無份。本週運勢重點：愛情這週愛情方面有點悲情，愛情名存實亡。◾ 工作、事業運：有點固步自封，該跨大步走。◾ 愛情、桃花運：若是被斷聯，你可能一直等下去，顯得很悲情。本週運勢重點：工作、愛情這週愛情方面沒有什麼太大的進展，愛情停滯不前。◾ 工作、事業運：若是上班族，久待不好，該換工作了，否則沒有貢獻、進步。◾ 愛情、桃花運：沒有成長空間的感情，對方充滿距離感。本週運勢重點：愛情、工作這週愛情方面桃花運爆棚，關係融洽，很有話聊。◾ 工作、事業運：受人矚目青睞，有合作運，也有可能是關係打得不錯。◾ 愛情、桃花運：慘中有好，現在是聚光燈的焦點了，暗戀你的人不少，而且感情甜蜜。本週運勢重點：工作、愛情這週愛情方面好、工作方面差了一點，愛情方面有共浴愛河的感覺。◾ 工作、事業運：沒有發展空間，有點糟糕。◾ 愛情、桃花運：跟你的對象都有點沉溺愛情，對現在的狀態很滿意。本週運勢重點：愛情這週愛情工作方面都有好運勢，成績皆不錯。◾ 工作、事業運：成交率100%。◾ 愛情、桃花運：有脫單的機會。