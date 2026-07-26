宜蘭最新必訪免費景點，星巴克羅東林場門市爆紅！進駐羅東林業文化園區，漫步老樹綠意林間庭院、造訪日式百年檜木長屋建築群，坐在榻榻米上、或靠著緣側喝一杯咖啡，媲美京都茶屋的愜意感，已在各大社群爆紅。農業部林業及自然保育署宜蘭分署表示，歷經8年完成修復，首度與國際咖啡品牌合作，讓歷史建築從保存走向永續營運。本文整理限定三星蔥裝扮MINI熊寶寶及開幕優惠一次看。
星巴克羅東林場門市爆紅！百年檜木建築媲美京都茶屋
星巴克最新進駐宜蘭羅東林業文化園區，整體佔地500多坪，以日式木造建築群、庭院、老樹與林場地景連成一體，民眾漫步老樹綠意林間，坐在榻榻米上、或靠著緣側喝一杯咖啡，直呼「讓人彷彿置身日本，真的好喜歡這樣復古又溫暖的風格」，媲美京都茶屋的愜意感，已在各大社群爆紅。
不少網友聯想到知名的日本星巴克「京都二寧坂茶屋店」，稱讚「看起來很讚，會想去喝咖啡，休息一下」、「蘭陽新景點，羅東新地標」，大讚是宜蘭最新必訪的免費景點。
農業部林業及自然保育署宜蘭分署表示，「歷經8年完成修復，5棟、7個空間的日式木造長屋建築群，將以咖啡服務、林業文化展示、自然史微型展及在地限定商品重新走入民眾日常，這也是羅東百年林場首度與國際咖啡品牌合作，讓歷史建築從保存走向永續營運。」
宜蘭分署透露，「透過舊地圖、航照、建築構造及文史資料比對，保存京呂組、折置組、小舞壁、竿緣天花、銅瓦、黑燻瓦及雨淋板等建築語彙」，強調「落實林業保育署推動國產材及循環利用政策，國產材使用率約75%，除回收既有台灣檜木構件，亦運用園區陸上貯木場的太平山台灣檜木漂流木製材再利用」；獲得「2026國家卓越建設獎」最佳環境文化類金質獎。
星巴克限定三星蔥裝扮MINI熊寶寶！羅東林場門市開幕優惠
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提醒大家，活動僅限星巴克羅東林場門市使用；贈品依門市現貨為主，不累贈恕不挑款，數量有限，贈完為止；優惠不併用。
星巴克羅東林場門市 資訊
地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路124巷1號
電話：03-9532882
CAMA CAFE：「買8送1」大暑咖啡優惠最後一天！
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