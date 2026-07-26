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洛杉磯道奇日本二刀流巨星大谷翔平雖然尚未符合美國棒球名人堂的年資門檻，歷史地位卻已獲得權威記者認證。《The Athletic》資深記者史塔克（Jayson Stark）公布年度現役球員名人堂分級，直接將大谷放進「現在退休也確定入選」的最高層級，與韋蘭德（Justin Verlander）、楚奧特（Mike Trout）及賈吉（Aaron Judge）等球星並列。依照美國棒球名人堂規定，球員至少要在大聯盟出賽10個球季，退休滿5年後，才能進入美國棒球記者協會票選。大谷2018年登上大聯盟，本季為生涯第9年，目前嚴格來說仍不具候選資格。史塔克坦言，自己原本打算基於年資因素，讓大谷再留在「接近確定入選」的層級一年，但重新思考後，卻認為這種做法荒謬到讓他忍不住笑出來。他盛讚大谷是棒球史上最具天賦的球員之一，甚至可能是各項運動中最特殊的運動員。對史塔克而言，大谷是否已完成10年年資，根本不影響他已具備名人堂等級成就的事實。史塔克特別列出大谷生涯OPS+高達160。OPS+會將球場及聯盟環境納入調整，100代表聯盟平均，160意味著大谷的整體進攻效率比同期平均打者高出60%。這項數據甚至超越漢克阿倫（Hank Aaron）與穆西爾（Stan Musial）兩大名人堂傳奇。前者生涯累積755支全壘打，後者則敲出3630支安打，大谷的生涯長度雖無法相比，但巔峰進攻效率已進入歷史最高層級。大谷真正難以複製之處，是他不只擁有歷史級打擊能力，生涯ERA+也高達155。ERA+同樣以100為聯盟平均，155代表他的防禦率表現經過球場與年代校正後，優於平均投手55%。史塔克指出，大谷的ERA+甚至高於「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martínez）與巨怪強森（Randy Johnson）。雖然大谷累積投球局數遠不及兩位名投，但實際登板期間展現的壓制效率，已達名人堂王牌水準。大谷目前確實還差一個球季才能跨過名人堂最低年資門檻，但這已只是形式上的等待。當一名球員能同時繳出生涯OPS+160與ERA+155，外界討論的問題早已不是「能不能進」，而是退休後能以多高得票率進入名人堂。