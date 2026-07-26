美國連續13天對伊朗發動攻勢，不過24日時傳出，美國總統川普（Donald Trump）下令，美軍當天不得再對伊朗發動新一波空襲，打破過去近兩週幾乎每天攻擊的節奏。有媒體報導揭露，其中一項關鍵考量是，若持續擴大空襲與軍事行動，恐快速消耗美軍部署在中東地區的愛國者（Patriot）防空飛彈攔截彈及其他防空彈藥庫存，進而削弱美軍應對區域威脅的能力。
美國官員也坦言，華府擔憂一旦全面擴大衝突，不僅可能引發伊朗更猛烈報復，還可能衝擊全球能源市場、經濟穩定，並使難民危機進一步惡化，因此目前仍傾向透過外交方式尋求解決方案。
川普與高層開會後轉向 暫緩升級軍事行動
根據《紐約時報》報導，川普24日與白宮高階顧問及內閣官員召開會議後，對伊朗政策出現重大轉折。就在前一天，川普才公開表示，正考慮對伊朗發動前所未有的大規模攻擊；然而，會後卻決定暫時擱置升高軍事行動的計畫。
知情人士指出，儘管美軍已具備重新展開大規模作戰的能力，但目前白宮尚未下達相關命令，而是選擇觀察局勢發展，並保留未來所有軍事選項。
白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）表示，川普始終認為外交途徑才是最佳選擇，但若伊朗持續在荷姆茲海峽從事「恐怖活動」，或攻擊美國盟友，美方仍保留採取一切必要行動的權利。
他並警告，伊朗已承受嚴厲制裁與多輪空襲，若願意透過談判解決問題將是較明智的選擇，「否則，他們知道會發生什麼事。」
愛國者飛彈庫存告急 成喊停攻勢關鍵因素
知情官員透露，會議中最受關注的議題之一，就是五角大廈日益減少的愛國者攔截彈及其他防空飛彈庫存。
報導指出，美軍過去兩週持續攔截伊朗飛彈與無人機攻擊，大量消耗防空彈藥。尤其伊朗日前發動大規模攻勢時，仍有一枚彈道飛彈突破美軍防空網，造成駐約旦美軍基地3名官兵喪生，也凸顯現有防空系統面臨的壓力。
此外，美軍部署於約旦、科威特、巴林及阿拉伯聯合大公國等基地的防空飛彈，也因連日攔截行動而持續減少。官員憂心，若美軍發動更大規模攻勢，勢必引來伊朗更猛烈報復，進一步加速消耗有限的防空資源。
《紐約時報》先前曾報導，美國國防部內部估算及國會官員透露，五角大廈在近來衝突中已動用超過1200枚愛國者攔截彈，每枚造價超過400萬美元，庫存已降至令人憂心的水準，而近期戰事更使情況持續惡化。
軍方示警：恢復全面作戰可行 但代價恐過高
知情人士表示，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）曾私下向川普示警，恢復對伊朗的大規模軍事行動雖然在軍事上可行，但將大幅消耗中央司令部可運用的攔截飛彈，削弱美軍在中東的整體防衛能力。
消息人士指出，這項風險已成為白宮重新評估軍事策略的重要因素之一。
白宮憂衝突失控 恐衝擊盟友與全球經濟
除了軍事考量外，川普政府也擔心，中東衝突若持續升高，可能使波斯灣盟友暴露在更高的攻擊風險之下，進而影響美國與區域盟友的合作關係。
此外，戰事擴大也可能衝擊全球能源供應，推升油價，加劇世界經濟壓力，同時造成更多難民流離失所。
官員透露，在川普核心決策圈內，幾乎沒有人認為此時擴大攻勢是最佳選擇。另有高層官員質疑，即使重新展開大規模軍事行動，也未必能迫使伊朗重返談判桌，反而可能激化伊朗國內民族情緒，使德黑蘭更團結對抗外部壓力。
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川普與高層開會後轉向 暫緩升級軍事行動
根據《紐約時報》報導，川普24日與白宮高階顧問及內閣官員召開會議後，對伊朗政策出現重大轉折。就在前一天，川普才公開表示，正考慮對伊朗發動前所未有的大規模攻擊；然而，會後卻決定暫時擱置升高軍事行動的計畫。
知情人士指出，儘管美軍已具備重新展開大規模作戰的能力，但目前白宮尚未下達相關命令，而是選擇觀察局勢發展，並保留未來所有軍事選項。
白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）表示，川普始終認為外交途徑才是最佳選擇，但若伊朗持續在荷姆茲海峽從事「恐怖活動」，或攻擊美國盟友，美方仍保留採取一切必要行動的權利。
他並警告，伊朗已承受嚴厲制裁與多輪空襲，若願意透過談判解決問題將是較明智的選擇，「否則，他們知道會發生什麼事。」
愛國者飛彈庫存告急 成喊停攻勢關鍵因素
知情官員透露，會議中最受關注的議題之一，就是五角大廈日益減少的愛國者攔截彈及其他防空飛彈庫存。
報導指出，美軍過去兩週持續攔截伊朗飛彈與無人機攻擊，大量消耗防空彈藥。尤其伊朗日前發動大規模攻勢時，仍有一枚彈道飛彈突破美軍防空網，造成駐約旦美軍基地3名官兵喪生，也凸顯現有防空系統面臨的壓力。
此外，美軍部署於約旦、科威特、巴林及阿拉伯聯合大公國等基地的防空飛彈，也因連日攔截行動而持續減少。官員憂心，若美軍發動更大規模攻勢，勢必引來伊朗更猛烈報復，進一步加速消耗有限的防空資源。
《紐約時報》先前曾報導，美國國防部內部估算及國會官員透露，五角大廈在近來衝突中已動用超過1200枚愛國者攔截彈，每枚造價超過400萬美元，庫存已降至令人憂心的水準，而近期戰事更使情況持續惡化。
軍方示警：恢復全面作戰可行 但代價恐過高
知情人士表示，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）曾私下向川普示警，恢復對伊朗的大規模軍事行動雖然在軍事上可行，但將大幅消耗中央司令部可運用的攔截飛彈，削弱美軍在中東的整體防衛能力。
消息人士指出，這項風險已成為白宮重新評估軍事策略的重要因素之一。
白宮憂衝突失控 恐衝擊盟友與全球經濟
除了軍事考量外，川普政府也擔心，中東衝突若持續升高，可能使波斯灣盟友暴露在更高的攻擊風險之下，進而影響美國與區域盟友的合作關係。
此外，戰事擴大也可能衝擊全球能源供應，推升油價，加劇世界經濟壓力，同時造成更多難民流離失所。
官員透露，在川普核心決策圈內，幾乎沒有人認為此時擴大攻勢是最佳選擇。另有高層官員質疑，即使重新展開大規模軍事行動，也未必能迫使伊朗重返談判桌，反而可能激化伊朗國內民族情緒，使德黑蘭更團結對抗外部壓力。
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