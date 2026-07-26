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科學方法計算 杜聖聰估計：最高峰約7萬人同時在場

杜聖聰：整場累計人次寬鬆估計也有11萬人

國民黨昨（25）日晚間在凱達格蘭大道主辦「我是人，我反毒台」集會，喊出現場有20萬人。不過，網紅「四叉貓」比對空拍圖後認為現場最多不超過5萬人；政治評論員黃益中也到現場，目測估計不超過3萬人，各方說法落差懸殊。對此，銘傳大學廣電系主任杜聖聰指出，依「有效可站立面積乘以平均人群密度」估算，推算最高峰同時在場人數約6.5萬至7.5萬人，代表值約7萬人，整場累計約9萬至11萬人，較寬鬆估計約11萬人，極寬鬆上限則可達12萬人。杜聖聰26日一早發文表示，根據美國新聞學教授Herbert Jacobs提出的Jacobs Crowd Formula，以「有效可站立面積乘以平均人群密度」估算人數。密度可分為每平方公尺1人至4人以上，從可自由走動到幾乎無法移動。依空拍畫面，會場可分為凱道主幹道、景福門圓環、公園路口、中山南路入口及兩側廣場等區域。扣除舞台、媒體區、工作走道、廁所及綠地後，有效站立面積約2.3萬至2.7萬平方公尺。杜聖聰指出，密度方面，景福門周邊約每平方公尺3.5至4人，凱道中央約3人，外圍約1.5至2人，加權平均約每平方公尺2.6至2.9人。代入不同情境後，保守估計約6萬人、合理估計約7萬人、偏高估計約8萬人。杜聖聰提到，綜合空拍時間、鏡頭角度及密度判讀等誤差，最高峰同時在場人數約落在6.5萬至7.5萬人之間，代表值約7萬人。也就是說，在沒有官方電子閘門計數、也沒有警方公開統計數字的情況下，同一時間在場人數約7萬人上下。至於整場累計人次，杜聖聰說，考量活動歷時約3小時、人潮持續進出，以1.2至1.5倍人流倍率推算，整場累計參與人次約9萬至11萬人，較寬鬆估計約11萬人，極寬鬆上限可達12萬人。整體而言，高峰時段約6.5萬至7.5萬人，整場寬鬆估計約11萬人。