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洛杉磯道奇日本二刀流巨星大谷翔平因左膝不適暫停投球，卻仍持續以指定打擊身分出賽，也讓外界疑惑：既然膝蓋有傷，為何打擊沒問題，投球卻遲遲無法恢復？美國運動醫學專家指出，關鍵在於右投手出手後，身體重量與旋轉力量會集中落在左腿，投球對左膝造成的扭轉負荷，遠高於一般打擊動作。美國運動醫學研究所生物力學研究主管弗萊西格（Glenn Fleisig）表示，右投手跨步出手後，左腿必須負責煞停身體向前的動能，同時承受軀幹旋轉力量，脛骨與股骨之間也可能產生扭轉，進而引發疼痛。因此，大谷即使能正常打擊與跑壘，只要投球落地、轉體與延伸動作仍會刺激左膝，道奇就沒有必要冒險安排登板。大谷日前完成約30球牛棚練投，原定進行第2次牛棚，卻因左膝在前一次練投後出現些微倒退而臨時取消。總教練羅伯斯（Dave Roberts）強調，只有大谷本人與球團都具備百分之百信心後，才會繼續推進復出程序。大谷本季曾調整左腳落地方式，希望減少膝蓋承受的扭力。不過專家提醒，投球是一套完整動力鏈，任何下半身改動，都可能連動影響軀幹旋轉、肩膀與手肘。對曾接受右肘手術的大谷而言，道奇不只要確認左膝是否無痛，也要避免為了保護膝蓋，反而把負荷轉移到手肘或肩膀。這也是球團對投手復出格外謹慎的原因。弗萊西格認為，道奇持續讓大谷擔任指定打擊，代表醫療團隊判斷打擊與跑壘負荷仍在可承受範圍；若出賽可能加重傷勢，球團早已讓他全面休養。大谷本人也表示，左膝不適主要影響投球，目前不妨礙打擊與跑壘。因此，道奇現階段採取「打擊照常、投球保守」的分開管理方式。球團真正目標是讓大谷在10月季後賽健康登板，而不是急著在例行賽累積投球局數。只要左膝或整體投球機制仍有疑慮，道奇就可能繼續讓他專任打者。