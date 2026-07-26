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▲籃籃跳舞神情超專注，動作俐落帥氣。（圖／籃籃IG@lan0716）

中職樂天桃猿主題日「2026辣年糕趴」本週五正式登場，一連3天在大巨蛋舉行。昨（25）日女神籃籃更隨著樂天應援團登台帶來中場表演，只見籃籃綁著馬尾，大跳時下最流行的「震胸舞」，她更身穿性感緊身背心，胸前挖洞，尺度全開，讓粉絲嗨爆直呼：「第一次看到這麼狂野的籃籃」。籃籃卸下啦啦隊女孩Rakuten Girls總隊長身分後，轉任樂天桃猿的推進隊長，還是經常出現在球場上表演。昨日辣年糕趴第2天，籃籃就和應援團的MC以及吉祥物合體帶來中場表演。只見籃籃一上台後就脫掉披在外面的球衣，露出黑色緊身背心，胸口與背後還有挖洞設計，看起來超辣。接著籃籃帶來韓國人氣男團ATEEZ的新歌〈BAD〉，夯爆的震胸舞動作讓全場驚呼聲不斷，籃籃的舞蹈動作更是乾淨俐落、帥氣有型，每個頓點都跳得恰到好處，讓全場球迷直接淪陷在她的魅力之中。籃籃事後也有在IG發文，分享他們在後台跳震胸舞的影片，開玩笑說：「我們超壞」。而籃籃跳舞的片段也在社群上被瘋傳，粉絲見狀紛紛留言狂讚：「第一次看到這麼狂野的籃籃」、「這頓點力道也太強了，另外，個人覺得長髮籃籃真的超好看」、「籃籃現在好像不走可愛路線」、「有夠BAD的，好帥喔」。而這段表演其實也有小凸槌的地方，籃籃與吉祥物猿氣走位時，不小心撞到彼此，好在都沒大礙，表演也繼續進行，只是小插曲讓粉絲笑翻。