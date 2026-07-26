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范姜彥豐24日拍片透露，自己兩週前突然收到通知，要搬離與前妻粿粿過去居住的婚房，消息曝光後掀起討論。不過隨著事件延燒，網路風向似乎開始出現變化，不少網友翻出粿粿過去的聲明，更質疑范姜彥豐近來頻頻拍片分享搬家、生活近況，「一直用受害者形象賺錢」。有網友發文表示，「我蠻好奇為什麼范姜突然會被罵欸。」引發大批網友留言討論。有人翻出粿粿先前的說法，直言：「之前粿粿就有發過聲明，房子跟工作室都粿粿全付買下，日常開銷AA或是女方被A錢，女生原本就想離婚，但男的獅子大開口，結果根本離不了。劈腿不對，但A錢更不對。」還有人直批：「范姜本來就是軟X男，女方跟這種人結婚完全是倒了八輩子的血霉。」也有網友表示：「你仔細看他的眼神，不是受傷的眼神，而是很老謀深算的眼神。」另有人說：「要業配就業配，但那個影片表情、眼神就超不自然，不難過了幹嘛硬演什麼，亂加戲。」其中還有人表示：「別人家事，其實外人真的沒有資格評價太多，出軌當然是最不應該的，但是他好像一直用這個受害者的形象賺錢，連搬家都是。不是不行，只是大眾的同情心通常都有一個限額，差不多夠了，就該停了。」另有網友分析，若房子確實是粿粿婚前購入，且主要由女方支付頭期款、房貸，即使雙方尚未離婚，女方出售房屋也不一定需要經過范姜同意；若范姜曾支付購屋款項，也可憑相關證據循法律途徑主張權益。他認為，事件凸顯男方缺乏財產風險管理意識，「如果雙方都有分擔房貸、頭期款，卻沒有先處理資產分配，真的太輕忽了。」