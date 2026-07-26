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洛杉磯道奇隊日籍強投山本由伸於當地時間25日（台灣時間26日）客場迎戰紐約大都會。他主投6局僅失1分，成功壓制大都會打線，率領道奇以4：3收下4連勝，並連續3個系列賽拿下優勢，更順利奪下本季第11勝，光榮達成個人職業生涯「美日通算100勝」的重大里程碑。獲得「投1休5」充分休息的山本由伸，此役用滿100球完成6局投球任務。總計被敲出5支安打，投出3次保送與5次三振，僅失掉1分自責分，成功達成個人本季第15場「優質先發」（Quality Start）。拿下本場勝投後，山本由伸本季戰績來到11勝6敗，防禦率下修至2.72。這不僅讓他以11勝獨居本季大聯盟日籍投手勝投王，更正式解鎖了「美日通算100勝」的殊榮（包含日本職棒時期的70勝，以及大聯盟生涯的30勝）。比賽前段，山本由伸雖然在首局2出局後接連被敲安打，但他隨即用招牌指叉球三振掉大都會第5棒羅伯特（Luis Robert Jr.）化解危機。道奇打線也在3局上半給予火力支援，靠著塔克（Kyle Tucker）的本季第9轟等攻勢，一口氣灌進3分奠定勝基。儘管山本在第3局因2次保送面臨1出局一、二壘有人的亂流，但他冷靜地讓第3棒比薛特（Bo Bichette）與第4棒打者接連擊出滾地球出局。第5局雖然被敲出連續安打，並遭比薛特擊出左外野適時安打失掉唯一1分，但他成功將傷害降到最低，並未讓對手越雷池一步。第6局，他更在滿球數的情況下，用第100球的曲球讓貝蒂（Brett Baty）站著不動遭到三振，完美結束投球任務。雖然順利奪下百勝，但這位27歲的王牌投手對自己的狀態仍有著高標準的要求。山本由伸賽後受訪時坦言：「其實從在牛棚熱身的時候，我就感覺無法隨心所欲地投球。不過，我也常常遇到這種類型的先發登板，所以我就是盡量利用自己手邊現有的武器和狀態，想辦法去抓下每一個出局數。」回顧上一場登板，山本由伸才剛以9局僅失2分、用102球力退強敵，締造個人大聯盟例行賽生涯首場「完投勝」。如今連續兩場面對紐約球隊都拿下勝投，再次證明了他在大聯盟賽場上頂尖的適應力與壓制力。