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MLB底特律老虎「台灣怪力男」李灝宇近期手感持續升溫，今天面對堪薩斯皇家單場敲出2支長打，包括本季第6發全壘打，不但幫助老虎完成超前，也將連續安打場次推進至10場，成為目前大聯盟現役最長紀錄。隨著關鍵一擊不斷出現，李灝宇也迅速成為底特律球迷的新寵兒。底特律老虎官方小編在threads分享李灝宇開轟帥照之外，還打出：「這我們台灣的巨砲啦！」李灝宇今天先逮中皇家先發瓦卡（Michael Wacha）偏高的94.3英里速球，敲出右外野平飛二壘安打，替老虎追平比數；下一次打擊再鎖定內角偏高變速球，將球轟出左外野大牆，一棒幫助球隊取得領先。此役賽前，李灝宇自美國時間6月1日以來，打擊三圍高達3成30、3成57、5成11，OPS為0.868；近期不只穩定敲安，也多次在比賽後段送出致勝打。日前他才對小熊轟出超前3分砲，接著面對皇家敲安並跑回致勝分，火燙表現逐漸獲得更多關注。李灝宇的好表現也開始轉化成球迷人氣。老虎記者瑞佛（Logan Reever）在社群分享照片，兩名球迷穿上印有「Hao-Yu Doing」與「Hao-Yu Like That」字樣的自製T恤，利用李灝宇英文名字製造諧音梗，瑞佛更直呼：「李灝宇狂熱強勢來襲！」老虎社群團隊同樣沒有放過玩梗機會。李灝宇敲出本季第6轟後，官方影片以「hao lee sh*t」呼應英文驚嘆語；官方Threads更直接以中文寫下「這我們台灣的巨砲啦」，持續與台灣球迷互動。老虎官方近期也頻繁分享李灝宇的全壘打、守備與關鍵安打精華。