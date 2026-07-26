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車輛衝入人群 撞樹後棄車逃逸

警方鎖定伊斯蘭極端主義背景嫌犯 全力追緝中

歐洲最大同志活動之一 數十萬人參與慶典

德國近年接連發生車輛衝撞事件

德國柏林一年一度的同志大遊行「克里斯多福大街日」（Christopher Street Day，CSD）25日晚間驚傳車輛衝撞人群事件。一輛白色車輛突然高速衝入布蘭登堡門（Brandenburg Gate）附近的蒂爾加滕公園（Tiergarten），造成至少1人死亡、17人受傷，其中8人重傷、3人命危，原本熱鬧的慶祝活動瞬間陷入混亂。德國警方表示，目前已鎖定一名涉嫌犯案男子，並指出嫌犯與柏林的伊斯蘭極端主義圈有關，但截至目前仍未落網，警方正持續展開大規模追緝，同時調查犯案動機及是否另有共犯。綜合外媒報導，事件發生於當地時間25日晚間10時左右，一輛白色車輛高速衝入蒂爾加滕公園，沿途撞擊多名行人，最後撞上一棵樹才停下。警方表示，員警抵達現場時，車內已空無一人，因此立即展開追查。德國《畫報》（Bild）引述目擊者說法指出，肇事男子下車後徒步逃離現場。消防單位表示，共有17人受傷，其中8人傷勢嚴重，另有3人命危，最終造成1人死亡。警方稍後表示，已確認一名涉嫌犯案男子身分，並透露此人過去就因涉及柏林伊斯蘭極端主義圈而為警方所掌握，目前正全力執行逮捕行動。不過，警方強調，目前仍有許多案情細節尚待釐清，包括犯案動機、是否涉及恐怖攻擊，以及是否還有其他共犯參與，相關調查仍在進行中。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）事後發表聲明，對死傷者及家屬表達慰問，並表示政府將嚴懲涉案人士，絕不容許暴力攻擊公共活動。克里斯多福大街日是歐洲規模最大的LGBTQ年度活動之一，每年吸引數十萬人湧入柏林參與遊行及相關文化、政治活動。活動名稱源自1969年美國紐約「石牆暴動」（Stonewall Uprising），象徵爭取性別平權、多元包容及反歧視的重要里程碑。今年活動原本和平進行，卻因這起衝撞事件被迫中斷。參與遊行的民眾朱利安．米提希（Julian Miethig）表示，「這是同志社群最黑暗的一天之一，也是我一直希望永遠不要發生的事情，我真的感到非常震驚。」近年來，德國已多次發生車輛衝撞人群事件，自2016年柏林布賴特許德廣場（Breitscheidplatz）耶誕市集恐攻以來，各地大型集會的維安措施持續升級，但類似事件仍不斷發生。今年5月，東部城市萊比錫（Leipzig）一名疑似罹患精神疾病的33歲男子駕車衝入市中心行人徒步區，造成2人死亡、3人重傷。2025年3月，曼海姆（Mannheim）發生男子駕車衝撞人群事件，造成2人死亡、11人受傷，檢方認為屬蓄意犯案，但未發現政治或宗教犯案動機，嫌犯疑似有精神疾病。同年2月，慕尼黑（Munich）一場工會示威活動遭一名24歲阿富汗籍男子開車衝撞，造成一名婦女及其2歲女兒死亡，另有數十人受傷。德國聯邦檢方認定犯案動機涉及伊斯蘭極端主義，目前案件仍在審理中。2024年12月，馬德堡（Magdeburg）耶誕市集也曾遭汽車衝撞，造成6人死亡、逾200人受傷，涉案的沙烏地阿拉伯籍男子今年6月遭判處無期徒刑。此外，2022年柏林市區購物街、2020年特里爾（Trier）徒步區及福爾克馬森（Volkmarsen）嘉年華遊行，也都曾發生造成重大傷亡的車輛衝撞事件。其中最嚴重的案例發生於2016年，一名與伊斯蘭極端組織有關聯的突尼西亞籍男子劫持貨車衝入柏林耶誕市集，造成12人死亡、數十人受傷，震驚全球，也讓德國此後持續提高大型公共活動的安全警戒。