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▲游宇潼Legacy開唱變大型同學會。（圖／寬宏藝術）

「最美星二代」游宇潼24日晚間在Legacy Taipei舉辦《The Mad/Genius 天才在左 瘋子在右》讚聲演唱會，邀請爸爸游鴻明擔任嘉賓，游宇潼看到台下滿滿熟面孔，心情藏不住：「今天真的很開心，有些人真的是看著我長大的。」一句話立刻把全場逗笑。游鴻明上台時還澄清先前說「女兒的歌沒人聽」這件事，沒想到游宇潼說：「那個新聞沒有很多人看。」把歌迷逗樂。游宇潼演唱帶來許多創作歌曲《楚門》、《還是我已學壞》、《安全島》、《瘋子與天才》到《或許我只想找淚流》等，演唱會尾聲游宇潼鄭重邀請大來賓爸爸游鴻明站台，游鴻明一登場就忙著先澄清之前媒體報導，說「女兒的歌沒人聽」，直言絕對沒有要女兒不要唱自己的歌，是要女兒可以加入一點熱門曲目，讓觀眾產生共鳴。游宇潼安撫說：「那個新聞沒有很多人看。」引起全場大笑。父女兩人聊完，游鴻明接著說：「所以我要跟我女兒帶來一首我專輯裡冷門的歌曲。」瞬間笑翻全場，展現十足默契與幽默。父女兩人帶來《無人知曉的雨絲 》，唱完游宇潼也爆料，爸爸游鴻明已經把這首歌加入8月在高雄巨蛋的演唱會歌單裡了。除了分享趣事，游宇潼也難得聊起創作。她說，年輕時總覺得很多答案離自己很遠，直到慢慢長大才發現，真正重要的事，其實都藏在每天的生活裡。游宇潼用《The Mad/Genius 天才在左 瘋子在右》把自己的成長、創作和人生唱給歌迷聽，從對音樂矇矇懂懂，在爸爸的錄音室摸索各種器材與軟體，到已經能夠自己寫歌更開了第一場演唱會，游宇潼除了感謝歌迷的支持，也表示未來還會持續創作更多音樂，在這條路上前行、成長，期許在不久的將來更夠再見面。