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Omnitrix 按下去就變身 陪伴一代觀眾長大

▲田小班戴著Omnitrix迎戰宇宙危機，展現不一樣的英雄姿態。（圖／翻攝自《Ben 10》）

《Ben 10》新作開發中 動畫可能離開卡通頻道

2026年真的是2006年！又一部童年卡通文藝復興了，還記得以前放學後守在電視機前，看著田小班啟動Omnitrix，變身成火焰人、四手霸王及鑽石戰神的時光嗎？華納兄弟動畫近日宣布，全新的《Ben 10》企劃正積極開發中，未來計劃將使用「多個新版本」形式，讓人十分期待。「Ben 10 變身！」童年時光人人手上都會有一隻可以變身的手錶，《Ben 10》於2005年首播，描述10歲的田小班與堂妹小玟、爺爺馬克展開暑假旅行，途中意外獲得神祕外星裝置Omnitrix。只要轉動Omnitrix、挑選外星英雄，再拍下手錶的畫面，田小班從此能夠變身成不同外星英雄，對抗威脅地球及宇宙的敵人。系列後續推出《Ben 10：外星英雄》、《Ben 10：終極英雄》、《Ben 10：全面進化》，以及2016年推出的重啟版本。華納兄弟動畫、卡通頻道工作室與漢納巴伯拉工作室歐洲總裁山姆．瑞吉斯特（Sam Register），近日透露「全新版本的《Ben 10》動畫正在積極開發中」，目前尚未公布作品名稱、故事設定、製作團隊及推出時間。新作播出的平台也成為焦點，最終是否回歸卡通頻道、登上Max，或與Prime Video、Hulu等外部平台合作，仍有待官方揭曉。2005年誕生的《Ben 10》已經超過20年，從兒童動畫成為跨世代共同記憶，日前《Ben 10》已搶先透過漫畫展開新的復興，新漫畫重新描寫田小班獲得Omnitrix的起源故事，並找回原創團隊Man of Action參與，未來將融合歷代動畫版本的人氣角色與設定。