對許多五、六、七年級生來說，童年最奢侈的快樂不是來自昂貴的玩具，而是那一罐罐搖晃時會發出「喀拉喀拉」清脆聲響的森永鐵盒水果糖（多樂福水果糖）。然而，這份跨越數十年的甜蜜記憶即將劃下句點。近日傳出台灣森永製菓已正式停止生產這款經典商品，消息一出隨即在社群平台引發熱議，大批消費者直呼：「這是時代的眼淚！」
喀拉聲成絕響！鐵盒成本太高 森永忍痛停產
森永在1961年至1980年間引進「多樂福水果糖」，憑藉經典的黃色罐身設計與多樣化口味（草莓、葡萄、巧克力、薄荷等）風靡全台數十年。然而，這款充滿溫度的鐵盒包裝，如今卻成了產品生存的阻礙。
根據社群平台Threads網友爆料，停產的主要原因是「鐵盒包裝成本過高」，由於製造成本急遽攀升，導致產品長期處於虧損狀態，公司在多方評估後決定停產。目前市面上的庫存商品賣完後便不再補貨，意味著鐵盒水果糖將正式走入歷史。
鐵盒難開、搖一搖超響 全場喊：回不去了
消息曝光後，網路討論區湧現大量感傷留言：「好難過，我很喜歡吃這個」、「鐵盒搖起來的聲音，以後只能用回憶播了」、「以前都挑白色的吃」、「為了吃這個吃到去看蛀牙」、「真的是時代的眼淚！最後還要裝水進去喝糖水」、「盒蓋很難開，至少這政策可以拯救千千萬萬小朋友的指甲」。
還有許多人提到，小時候必須考試考好，才能得到這一罐「滿滿的快樂」，連如何開蓋都成為大家共同的童年回憶，必須拿硬幣或鑰匙撬開，或是大力搖晃讓內部氣壓變化。
眾敲碗另一經典零食復活 台灣森永回應了
隨著鐵盒水果糖走入歷史，也反映出老字號品牌面臨原物料、人力與包裝成本不斷攀升的壓力。兼具收藏價值與防潮功能的鐵盒包裝，雖然是許多人的共同回憶，卻也成為生產成本最高的一環，在市場競爭與消費習慣改變下，最終只能畫下句點。近年不少經典零食陸續停產或改版，讓不少人感嘆「童年回憶又少了一個」。
不過，台灣森永表示，旗下牛奶糖、嗨啾（Hi-Chew）、in果凍等人氣商品仍會持續販售，未來將把資源投入更符合市場需求的產品線。而不少人在哀悼鐵盒水果糖之餘，也紛紛敲碗另一款經典零食「阿囉哈餅乾」復刻回歸，台灣森永官方小編則回應「會爭取看看」，讓消費者充滿期待。
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森永在1961年至1980年間引進「多樂福水果糖」，憑藉經典的黃色罐身設計與多樣化口味（草莓、葡萄、巧克力、薄荷等）風靡全台數十年。然而，這款充滿溫度的鐵盒包裝，如今卻成了產品生存的阻礙。
根據社群平台Threads網友爆料，停產的主要原因是「鐵盒包裝成本過高」，由於製造成本急遽攀升，導致產品長期處於虧損狀態，公司在多方評估後決定停產。目前市面上的庫存商品賣完後便不再補貨，意味著鐵盒水果糖將正式走入歷史。
消息曝光後，網路討論區湧現大量感傷留言：「好難過，我很喜歡吃這個」、「鐵盒搖起來的聲音，以後只能用回憶播了」、「以前都挑白色的吃」、「為了吃這個吃到去看蛀牙」、「真的是時代的眼淚！最後還要裝水進去喝糖水」、「盒蓋很難開，至少這政策可以拯救千千萬萬小朋友的指甲」。
還有許多人提到，小時候必須考試考好，才能得到這一罐「滿滿的快樂」，連如何開蓋都成為大家共同的童年回憶，必須拿硬幣或鑰匙撬開，或是大力搖晃讓內部氣壓變化。
隨著鐵盒水果糖走入歷史，也反映出老字號品牌面臨原物料、人力與包裝成本不斷攀升的壓力。兼具收藏價值與防潮功能的鐵盒包裝，雖然是許多人的共同回憶，卻也成為生產成本最高的一環，在市場競爭與消費習慣改變下，最終只能畫下句點。近年不少經典零食陸續停產或改版，讓不少人感嘆「童年回憶又少了一個」。
不過，台灣森永表示，旗下牛奶糖、嗨啾（Hi-Chew）、in果凍等人氣商品仍會持續販售，未來將把資源投入更符合市場需求的產品線。而不少人在哀悼鐵盒水果糖之餘，也紛紛敲碗另一款經典零食「阿囉哈餅乾」復刻回歸，台灣森永官方小編則回應「會爭取看看」，讓消費者充滿期待。
資料來源：台灣森永官網