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從未說過6成食用油不合格 食藥署：斷章取義

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前指出，衛福部食藥署早在2021年就透過官方研究，明確掌握國內食用油脂工廠HACCP制度存在重大缺失卻毫無警覺、作為。食藥署今（26）日嚴正澄清，相關言論混淆「初查缺失」與「產品不合格」，並將特定年度、特定工廠的查核結果不當延伸至全國食用油產品，屬斷章取義、移花接木，與事實不符。傅崐萁指出，中聯油脂不僅放寬原料熱損率允收標準10倍，製程也未依照原訂重要管制點執行；更令人震驚的是，2021年至今，多次檢驗早已出現PAHs偏高甚至逼近法定限值的警訊，但主管機關既沒有要求全面改善，也沒有加強查核。食藥署澄清，相關言論混淆「初查缺失」與「產品不合格」，並將特定年度、特定工廠的查核結果不當延伸至全國食用油產品，屬斷章取義、移花接木，與事實不符。首先，食藥署從未表示「自2023年起有6成食用油不合格」，食藥署2022年至2025年專案抽驗275件食用油脂製品檢驗苯駢芘均符合規定。其次，「食用油脂工廠實施衛生管理及食品安全管制系統概況」研究報告係分析2018至2020年地方衛生局查核食用油脂工廠於初查所見缺失，該等缺失當年皆已經地方衛生局複查改正。食藥署呼籲，食安議題應回歸事實與科學，食藥署將持續依科學證據及風險管理原則，落實稽查、輔導與監督，嚴格把關食用油脂安全，保障國人健康。