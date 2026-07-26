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▲今天至周二，全台水氣偏多，南部、東南部降雨最明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署發布「大雨特報」，今（26）日南方雲系北移，易有短延時強降雨，恆春半島、東南部、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲；此外，風力偏強，新北、高雄、屏東、宜蘭、澎湖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。◾影響時間：26日上午至26日晚上◾大雨：屏東縣山區、恆春半島、臺東縣◾影響時間：26日上午至27日晚上◾黃色燈號：新北市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣氣象署提醒，今天環境漸轉偏南風，由於南方雲系北移，水氣偏多，天氣不穩定，易有短延時強降雨，花東、南台灣有不定時局部短暫陣雨或雷雨，台東及恆春半島有局部大雨，基隆北海岸、東北部也有零星短暫陣雨，外出請攜帶雨具以備不時之需。氣象署說明，其他地區則為多雲午後局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。氣溫方面，西半部高溫來到34至36度，東半部為32至33度，其中大臺北及桃園局部地區高溫可達36度或以上，中午前後紫外線偏強。