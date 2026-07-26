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台灣新泡麵爆紅！一包15元水準超高：全聯架上全空

新泡麵「味味麵麻辣燙湯麵」回家試看看，坦言從以前就希望味味麵推出辛辣口味，沒想到願望成真，新品口感更讓他讚不絕口

▲味味麵麻辣燙湯麵在網路上爆紅，有民眾跑全聯買不到，湯頭高水準引發討論。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部）

味味麵賣超過50年又有新品！「麻辣燙湯麵」高CP值單包免20元

該款目前市面只有袋裝款式，一袋內有5小包，但價格部分相當便宜，在全聯一袋售價只要65元，等於一小包只要15元。

▲味味麵麻辣燙湯麵主打微甜麻辣風味並帶濃濃香氣，加入花椒香氣讓辣感更加平衡，整體耐吃、不膩口。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部）

▲味味麵麻辣燙湯麵CP值高，在全聯售價一袋65元，一袋內有5小包，等於一小包只要15元。（圖／味丹速食麵臉書）

味味麵麻辣燙湯麵評價曝光！老饕試吃曝唯二問題

麻辣湯頭味道不夠突出，缺少驚豔感，部分人希望改為細麵，認為更能吸附麻辣湯汁

台灣泡麵近年來推陳出新，各大廠商不斷研發新口味吸引消費者，近日就有民眾表示，，成為台灣新一代熱門泡麵。有網友近日在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文推薦，表示如果是喜愛麻辣燙口感的民眾，，「湯頭辣的超好吃，一點也不會辣的不舒服，下次感覺可以加料，一定很讚！」貼文曝光後，引來不少網友驚訝留言，「味味麵居然會升級」、，還有人分享口感讚賞「吃起來有麻辣燙的香，有點辣舌頭嘴巴的，不會辣到喉嚨，敢吃辣的應該覺得小辣」、「湯頭真的超香」、據了解，味味麵是由味丹企業在1974年研發的經典台式袋裝泡麵，並以獨特的古早味肉燥香氣聞名，廠商在7月推出全新的「味味麵麻辣燙湯麵」泡麵新口味，味味麵麻辣燙湯麵除了湯頭出色以外，最大特點在於CP值極高。目前其在全聯福利中心、量販店、各大超市都能入手，是款經濟實惠的泡麵美食。味味麵麻辣燙湯麵推出沒多久就爆紅，在網路普遍評價極高，，且價格相當平價，成為許多人宵夜神隊友。不過亦有人提出不同看法，認為。但每個人的口感有所不同，是否值得購入，仍取決於個人風味偏好。