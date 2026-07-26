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總統府喊話「回到工作崗位」 蔣萬安：無法理解這種傲慢威權

挨批政治動作多恐荒廢市政 蔣萬安：捍衛食安不是市政嗎？

蔣萬安：特別感謝韓國瑜登高一呼 也和侯友宜互相打氣

殷瑋痛批總統府：傲慢到一再對人民大小聲 爛到爆、廢到笑

台北市長蔣萬安號召人民守護食安，國民黨並於昨（25）日上凱道舉辦「我是人，我反毒台」集會，並號稱現場湧入超過20萬名支持者。而後，總統府發言人郭雅慧喊話呼籲縣市首長在集會後儘快回歸工作崗位，引發蔣萬安今強烈不滿表示，他無法理解政府這種傲慢的威權思維，並怒批中央不解決毒油問題，反而「解決提出問題的人」。另外，對於外界批評他反毒油的政治動作太多，他反問「捍衛人民食安，如果這不是市政，什麼是市政？」並點名總統賴清德至今未召開國安會議、未回應凱道人潮。蔣萬安26日出席兒童新樂園的神天輪祈福日活動，受訪時指出，不能接受執政政府在活動結束之後發的聲明，說什麼要縣市首長跟公務人員回到崗位，「消滅」這種「家父長制」的說法。蔣萬安認為，全台人民是這次毒油事件的受害者，各縣市政府昨天站上凱道捍衛人民的食安，這是他們的職責所在，也是他們必須要做的事情，他真的無法理解這個政府居然是如此傲慢的威權思維。蔣萬安說，他無法理解這個政府，不去解決問題，卻去解決提出問題的人；不去查毒油，卻去查水表；不去下架毒油，卻是下架提出質疑的影片。所以如果這個政府能夠把政治追殺的效率用在追查毒油的流向，人民就不會這麼地忍無可忍。被問到近期市政行程幾度臨時更改，並遭外界批評「專注反毒油，政治動作太多，恐無法專注市政」，蔣萬安表示， 捍衛人民的食安，如果這不是市政，什麼是市政？反觀總統賴清德至今沒有召開1場國安會議，違背了他當時自己的主張；對於成千上萬民眾站在凱道，也是持續神隱、不願回應。這難道不是荒廢國政嗎？至於昨天集會喊出現場有20萬人，蔣萬安提到，他要再次感謝昨天勇敢站在凱道所有的台灣人民，大家不畏不屈、不畏壓力、不畏強權，為自己、為下一代的健康發聲。看到這麼多的人民站出來，這所代表的意義是跨越黨派、不分身份，大家對於這個傲慢無能的政府已經「受夠了」。另外，立法院長韓國瑜昨天也到場支持，蔣萬安表示，他特別感謝韓院長以跨黨派國會領袖的身份跟高度登高一呼，在第一時間來號召民眾來重視食安，不分黨派、不分身份，所以確實非常感謝。不過，新北市長侯友宜昨晚人雖到場，卻未發表談話，蔣萬安被問及此事時說，他跟侯市長昨天有互相打氣，他在台上也特別感謝包括侯市長在內的所有的縣市首長，在第一時間封存、下架問題油脂，捍衛人民食安。由於昨晚凱道集會前傳出有民眾揚言將槍殺蔣萬安和台北市議員林杏兒，嫌犯昨晚火速被抓到，並已到案做筆錄，蔣萬安對此則表示，警察局會再對外說明。同時，北市府研考會主委殷瑋也針對總統府聲明痛批，府院黨聲明通篇未見自我檢討或道歉。民進黨將遊行形容為「鬧劇」，輕視成千上萬民眾走上街頭表達不滿，也無視外界對蓋牌、官員神隱及部分毒油未下架等質疑。殷瑋說，總統府說要做好查核、下架及流向追查，才是真正回應民眾，但他要反問，綠營執政縣市食品查驗次數較少、含毒油品未全面下架，政府也未及時公布廠商名單，是否真正落實查核與追查？行政院希望縣市首長回到崗位，但卓榮泰與賴清德在事件中的處理也被質疑，政府只下架影片、不下架毒油，只查製作影片的韋淳祐，卻未積極追查致癌油，面對民怨，竟反而檢討人民？