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洛杉磯道奇日籍強投山本由伸於25日客場迎戰紐約大都會，繳出6局僅失1分的優質先發，率領球隊以4：3獲勝。這不僅是道奇的4連勝，也是山本由伸本季的第11勝，更讓他順利達成美日通算100勝的生涯重大里程碑。然而賽後道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）卻給予嚴厲評價，認為山本並未投出自己最佳的表現。儘管達成百勝里程碑，且本季19場先發中累積15場優質先發(QS率高達78.9%位居聯盟榜首)，但道奇總教練羅伯斯賽後對山本由伸的表現卻給出相對嚴厲的評價。羅伯斯在肯定其表現之餘也直言：「他投得不錯，但這並不是他最頂尖的內容。雖然他像往常一樣在關鍵時刻投出了好球，但也出現了不理想的保送，沒有展現出以往的高效率。」日媒《Sponichi Annex》指出，羅伯斯之所以給予嚴格的評價，正是因為對這位絕對王牌抱有極高的期待與信任。羅伯斯隨後也大力讚賞了山本由伸的危機處理與競爭意識：「他是一位求勝心極強的投手，今天最大的關鍵就是他在需要的時候確實壓制了對手。今晚由伸雖然不在最佳狀態，但他依然成功控制住比賽，將球隊帶到了能夠贏球的位置。」回顧自2017年迎來職棒生涯首勝，歷經10年拚戰終於達成美日通算100勝。賽後山本由伸受訪時也表達了喜悅：「能保持好狀態走到這一步，達成100勝是一件令人開心的事情。我會繼續努力。」