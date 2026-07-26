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藍營小雞為反毒油絕食抗議，昨日集會遊行突稱新北市議員參選人何元楷血糖降至53被「強制送醫」。對此醫師吳欣岱表示，強制送醫不是這樣用的，一個能自己走上台鞠躬的人要怎麼強制？正確的說法叫做「建議就醫」或「經勸說後同意就醫」，一場抗議要怎麼收尾，是政治判斷，「但請不要為了收得悲壯一點，就去借用一個有嚴格法律要件的醫療名詞」。吳欣岱表示，在台灣，「強制」就醫是很嚴重的事，因為它剝奪的是一個人的人身自由。法律上只有極少數情形做得到，《精神衛生法》規定的嚴重病人有自傷或傷人之虞，且要經專科醫師診斷、走完嚴格程序；《傳染病防治法》的強制隔離治療；或《警察職權行使法》中對意識不清、有明顯自殺之虞者的管束。除此之外，一個成年、意識清楚的人，享有完整的醫療自主權。他可以拒絕檢查、拒絕住院。任何醫師，都沒有權力「強制」他。吳欣岱說，當天被宣布「強制送醫」的那位參選人，意識清楚，還表達過想再撐一下的意願。而另外3位，是自己站起來、走上舞台、跟群眾鞠躬之後才去醫院的。一個能自己走上台鞠躬的人，要怎麼「強制」？正確的說法叫做「建議就醫」，或者「經勸說後同意就醫」。醫師把風險講清楚、當事人點頭答應，這在醫學倫理上叫做知情同意，是很有尊嚴的一件事，完全不需要包裝成被押走。吳欣岱說，而這個誤用是有代價的。它會讓民眾誤以為醫護人員可以任意把人架走，也會讓真正需要走強制程序的精神疾病患者家屬更加困惑。急診同仁每天要花多少時間跟家屬解釋「我們不能違反病人意願把他綁起來」，這種誤用只會讓他們更難做事。一場抗議要怎麼收尾，是政治判斷。「但請不要為了收得悲壯一點，就去借用一個有嚴格法律要件的醫療名詞」。此外關於血壓110，是標準的正常值，吳欣岱說，日前國民黨立委、同樣是心臟外科出身的蘇清泉到現場探視，對媒體說他們「血壓降到100、110，已經低於正常值、快要昏倒了」。依照國健署的衛教標準，收縮壓低於120才叫正常，120到129是偏高，130以上就已經是第1期高血壓。至於低血壓，要收縮壓低於 90，或舒張壓低於60，才算數。換句話說，收縮壓110是教科書等級的漂亮數字。很多醫師看到病人110，心裡是高興的。吳欣岱表示，一個心臟外科醫師，把110說成「低於正常值、快要昏倒」，自己實在無法理解。作秀是各位的自由，但不要作秀做到誤導大眾的健康知識。最後有人被測出血糖17，結果重測是71、再測一次是77，吳欣岱說明，一個血糖真的只有17 的人，不會坐在那裡跟你對答如流。他會冒冷汗、意識混亂、抽搐，甚至已經昏迷。所以當數值和病人的狀態完全對不起來時，醫療人員的第一個反應是「先重測、先看病人」，然後才做判斷。這是所有醫學生都學過的基本功。那為什麼指尖血糖會測出離譜的低值？常見的原因不少。最常見的是手指上沾到東西。汗水、飲料、乳液，還有防蚊液、降溫噴霧這類東西，殘留在指腹上就足以干擾試紙的反應。而各位應該記得，那幾天到場探視的大老，送的正好就是防蚊液和降溫噴霧。吳欣岱說，再來是血滴量不足，或是為了擠出血而用力擠壓手指，把組織液一起擠出來，稀釋了血液。還有試紙的保存。試紙對溫度和濕度都很敏感，7月的凱道，柏油路加上大太陽，本來就不是一台血糖機該待的環境。最後，脫水和中暑的人末梢循環變差，指尖血流不足，測出來的數值本來就容易失真。先看病人，再看機器。這是順序問題，不是嚴不嚴格的問題。最後是血糖53到底代表什麼？有人說53很危險、會腦損傷，也有人說53 根本沒事。吳欣岱表示，兩種說法都不準確，依照美國糖尿病學會的標準，低血糖分成3級，Level 1，血糖 54 到 70，是警示值，該補充碳水化合物；Level 2，血糖低於 54，屬於「臨床上顯著的低血糖」，需要立即處理；Level 3，重度低血糖，它並不是用數字定義的。它指的是一個人的意識或身體功能已經受損到需要別人協助，例如神智不清、無法自理、半昏迷或昏迷。所以，53確實已經落到 Level 2，必須立即處理，送醫這個決定沒有問題。但它並不是「重度低血糖」，因為當事人當時意識清楚。把 53 直接說成會造成昏迷、休克、腦部不可逆損傷，一樣是誇大。吳欣岱說，長期禁食的人，身體會轉為燃燒脂肪、產生酮體供應大腦，所以血糖落在50幾而人還清醒，是可以理解的。這跟糖尿病患打了胰島素之後掉到53，危險程度並不能直接畫上等號。該處理就處理，不需要恐嚇；不恐嚇，也不代表可以輕忽。這才是醫學。最後吳欣岱表示，知道有人會覺得，這樣是不是太計較了。但正因為自己是醫師，很清楚這些話會流到哪裡去。當110的血壓被說成快昏倒，當一台曬到燙手的血糖機測出的數字可以直接上新聞，當「強制」兩個字被拿來當悲情效果，最後買單的，是每天在診間、在急診室、在救護車上，一次又一次跟民眾解釋「這不是這樣的」的第一線同仁。另強調，食安要追究，自己一天都沒有停過。但醫療常規不是道具。它是無數人用經驗、甚至用教訓累積起來的東西。「請不要為了畫面好看，就把它拿去當道具」。