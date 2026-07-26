搶攻父親節聚餐商機，台中勤美洲際酒店8月8、9日推出父親節系列饗宴，集結館內沐檸義式餐廳、明娟樓、采月鍋品及葉與藤等四大餐飲品牌，聯手端出從義式半自助餐、米其林推薦粵菜、頂級粵式鍋物到法式經典甜點等多元選擇，滿足消費者不同的慶祝需求。
各餐廳也紛紛推出吸睛的節慶回饋方案，搶客大戰一觸即發。以沐檸義式餐廳為例，主打《SOLARE》五道式半自助饗宴，不僅提供豐盛的義式開胃菜、季節沙拉、精選冷盤、每日例湯、甜點吧及咖啡茶飲，更讓賓客自由選擇主廚精心設計的主菜，分別有龍膽石斑、龍蝦蕃茄燉飯、宜蘭櫻桃鴨胸及伊比利豬梅花或澳洲安格斯菲力牛排，兼具Fine Dining的精緻與義大利家庭餐桌的自在氛圍。父親本人到店消費，招待義大利氣泡酒或白桃康普茶乙杯。
其次是「2025台灣米其林指南」推荐餐廳明娟樓推出精緻套餐，由主廚依循粵菜宴席「由清至醇、由鮮入味」，主菜有三款，其中松露澳洲和牛頰經長時間燉煮，將豐富膠質化為入口即化的柔嫩質地，再以松露香氣增添優雅尾韻，展現中西風味交融的層次之美，消費滿額加贈6吋父親節限定蛋糕。
采月鍋品延續粵菜講究「以湯養味」精神，父親節活動期間推雙人海陸套餐，主打全程桌邊專人服務與獨家「品湯儀式」，同行父親可獲贈精選啤酒乙杯。葉與滕則鎖定外帶與送禮市場，推出售價1,288元的6吋經典法式歐貝拉蛋糕，以豐富層次搶占節慶甜點商機。
今年，台中勤美洲際酒店以「四間餐廳、四種料理美學、一份獻給父親的敬意」為策劃概念，透過不同料理文化與主廚創作，重新詮釋父親節團聚的意義。從義大利餐桌的自在分享、粵菜宴席的細膩工藝、粵式鍋宴的品湯文化，到法式甜點的經典傳承，每一席餐宴都承載著對家人的陪伴，也訴說著屬於父親沉穩而深厚的愛。更多活動資訊及線上訂位，請洽官方網站： https://taichungic.com/
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采月鍋品延續粵菜講究「以湯養味」精神，父親節活動期間推雙人海陸套餐，主打全程桌邊專人服務與獨家「品湯儀式」，同行父親可獲贈精選啤酒乙杯。葉與滕則鎖定外帶與送禮市場，推出售價1,288元的6吋經典法式歐貝拉蛋糕，以豐富層次搶占節慶甜點商機。