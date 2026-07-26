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八點檔男星亮哲經常透過社群分享家庭生活，昨（25）日分享送小女兒去參加韓團徵選。一路陪伴女兒準備的他，看著孩子走向徵選會場的背影，不禁感嘆女兒已經褪去孩童稚氣，眼神充滿堅定，做老爸的他也喊話：「踏出去吧！孩子！老爸永遠支持妳。」亮哲在2011年與大他3歲的劇場導演黃毓棠結婚。婚後育有兩女小菩與小緹。小女兒小緹從小就展現了對舞蹈的熱情，從5歲就開始接觸芭蕾舞奠定雄厚的舞蹈基礎。而做父母的他們也始終支持女兒的夢想。亮哲在臉書發文表示，在送小女兒參加韓團徵選的這一天，看著她的背影「似乎已經沒有孩提的稚嫩，而是某種大人的堅決。」他透露為了迎接這一天，女兒做了許多努力，「連我這個做父親的，都被她的意志感動。」亮哲也分享，自己雖然是演員，但表演是後天才開始學習，反觀女兒似乎從小就對舞台充滿熱情，「對我來說，表演這件事情，是後天才學習的；但對她來說，好像是天生的。」這段時間，他陪著女兒到處練習，也看見她從原本稚氣未脫的小女孩，一步步變得更有自信，也更勇於接受挑戰。亮哲坦言，最讓他感動的不只是女兒努力練習，而是面對挑戰的態度。他認為女兒願意坦承自己的緊張，也能正視不足、持續精進，「承認自己的緊張表示重視，看見自己的不足，勇於成長。」而且在陪伴女兒追夢的過程，反而讓自己學到許多，「似乎我在她的身上，看見了我應該要學習的地方。」亮哲也對女兒喊話：「踏出去吧！孩子！這將會是妳人生中的一大步，老爸永遠支持妳。」貼文曝光後，也吸引不少網友留言替小女孩加油打氣，祝福她順利完成徵選，勇敢朝夢想邁進。