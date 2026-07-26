好市多（Costco）美國空運水蜜桃開賣了！每年夏天最受會員期待的季節限定水果正式回歸，每箱1.8公斤749元，平均單顆約83元，不少消費者已搶先開箱，大讚「香甜多汁、這次真的很甜」，甚至有人一次搬6箱回家。更特別的是，好市多今年祭出「專人代客檢查水蜜桃」服務，由店員戴手套逐顆翻面確認外觀，避免顧客任意拆盒、按壓水果造成損傷，貼心作法曝光後，引發會員大讚「真的很用心」。
好市多美國空運水蜜桃回歸 會員狂讚「這次真的很甜」
每年夏季，美式賣場好市多（Costco）最令會員引頸期盼的美國空運水蜜桃正式回歸，空運美國水蜜桃每箱約1.8公斤，內含約8至9顆，售價749元，平均每顆水蜜桃約83元。不少已經買回家的會員分享心得，大讚「咬下去狂噴汁」、「這次真的很甜、很好吃」，甚至有人透露，自己一次就搬了6箱回家，人氣相當高。
由於水蜜桃表皮細嫩、容易碰傷，好市多今年也推出貼心新服務，在販售區安排專人協助會員挑選。當消費者選定商品後，店員會全程配戴手套，逐顆將水蜜桃翻面檢查底部是否有碰傷、壓痕或瑕疵，若發現外觀不佳，也會立即協助更換，避免消費者買回家才發現水果受損。
不少會員大讚這項服務相當貼心，認為終於不用擔心有人私自拆盒、反覆按壓水果，「看到有人一直捏真的很反感」、「誰知道手乾不乾淨」、「今年這服務真的值得稱讚」。
水蜜桃怎麼放才最好吃？內行曝熟成、保存技巧
不少內行也分享，美國水蜜桃買回家後，若果實仍偏硬，可先放在室溫熟成一天，待香氣更濃郁、果肉變軟後再食用，甜度與水分都會更好。
若已接近成熟，則建議放入冰箱冷藏，並盡快食用，以免高溫導致變質。一般來說，每年6月至7月是美國水蜜桃品質最穩定的產季，想嘗鮮的民眾可把握8月前的販售期間。
店員戴手套逐顆翻面檢查 眾讚：終於不用怕被亂捏
好市多這次推出代客檢查服務，也掀起不少討論。有會員認為，最大的受益點並非檢查水果，而是終於有人能制止任意拆盒、亂捏水果的行為，確保每位消費者都能買到品質完整的商品。
也有人表示，雖然多了一道檢查程序，但由專人快速協助確認商品，反而減少大家在貨架前反覆挑選的時間，整體購物體驗更好。
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每年夏季，美式賣場好市多（Costco）最令會員引頸期盼的美國空運水蜜桃正式回歸，空運美國水蜜桃每箱約1.8公斤，內含約8至9顆，售價749元，平均每顆水蜜桃約83元。不少已經買回家的會員分享心得，大讚「咬下去狂噴汁」、「這次真的很甜、很好吃」，甚至有人透露，自己一次就搬了6箱回家，人氣相當高。
由於水蜜桃表皮細嫩、容易碰傷，好市多今年也推出貼心新服務，在販售區安排專人協助會員挑選。當消費者選定商品後，店員會全程配戴手套，逐顆將水蜜桃翻面檢查底部是否有碰傷、壓痕或瑕疵，若發現外觀不佳，也會立即協助更換，避免消費者買回家才發現水果受損。
不少會員大讚這項服務相當貼心，認為終於不用擔心有人私自拆盒、反覆按壓水果，「看到有人一直捏真的很反感」、「誰知道手乾不乾淨」、「今年這服務真的值得稱讚」。
不少內行也分享，美國水蜜桃買回家後，若果實仍偏硬，可先放在室溫熟成一天，待香氣更濃郁、果肉變軟後再食用，甜度與水分都會更好。
若已接近成熟，則建議放入冰箱冷藏，並盡快食用，以免高溫導致變質。一般來說，每年6月至7月是美國水蜜桃品質最穩定的產季，想嘗鮮的民眾可把握8月前的販售期間。
店員戴手套逐顆翻面檢查 眾讚：終於不用怕被亂捏
好市多這次推出代客檢查服務，也掀起不少討論。有會員認為，最大的受益點並非檢查水果，而是終於有人能制止任意拆盒、亂捏水果的行為，確保每位消費者都能買到品質完整的商品。
也有人表示，雖然多了一道檢查程序，但由專人快速協助確認商品，反而減少大家在貨架前反覆挑選的時間，整體購物體驗更好。