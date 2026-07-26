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好市多美國空運水蜜桃回歸 會員狂讚「這次真的很甜」

▲好市多安排店員戴手套逐顆翻面檢查水蜜桃外觀，若發現碰傷或瑕疵也會協助更換，避免消費者買到受損水果，貼心作法獲得不少會員好評。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

水蜜桃怎麼放才最好吃？內行曝熟成、保存技巧

店員戴手套逐顆翻面檢查 眾讚：終於不用怕被亂捏

▲不少會員認為，專人代客檢查不僅能維持水蜜桃品質，也能減少顧客任意拆盒、按壓水果的情況。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

好市多（Costco）美國空運水蜜桃開賣了！每年夏天最受會員期待的季節限定水果正式回歸，每箱1.8公斤749元，平均單顆約83元，不少消費者已搶先開箱，大讚「香甜多汁、這次真的很甜」，甚至有人一次搬6箱回家。更特別的是，好市多今年祭出「專人代客檢查水蜜桃」服務，由店員戴手套逐顆翻面確認外觀，避免顧客任意拆盒、按壓水果造成損傷，貼心作法曝光後，引發會員大讚「真的很用心」。每年夏季，美式賣場好市多（Costco）最令會員引頸期盼的美國空運水蜜桃正式回歸，不少已經買回家的會員分享心得，大讚「咬下去狂噴汁」、「這次真的很甜、很好吃」，甚至有人透露，自己一次就搬了6箱回家，人氣相當高。由於水蜜桃表皮細嫩、容易碰傷，好市多今年也推出貼心新服務，在販售區安排專人協助會員挑選。當消費者選定商品後，，避免消費者買回家才發現水果受損。不少會員大讚這項服務相當貼心，認為終於不用擔心有人私自拆盒、反覆按壓水果，「看到有人一直捏真的很反感」、「誰知道手乾不乾淨」、「今年這服務真的值得稱讚」。不少內行也分享，美國水蜜桃買回家後，，待香氣更濃郁、果肉變軟後再食用，甜度與水分都會更好。，並盡快食用，以免高溫導致變質。一般來說，每年6月至7月是美國水蜜桃品質最穩定的產季，想嘗鮮的民眾可把握8月前的販售期間。好市多這次推出代客檢查服務，也掀起不少討論。有會員認為，最大的受益點並非檢查水果，，確保每位消費者都能買到品質完整的商品。也有人表示，，整體購物體驗更好。