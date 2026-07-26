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洛杉磯道奇近期展開東岸客場之旅，球員家屬也隨隊同行。由道奇球員妻子與伴侶組成的「Dodger Wives」在社群分享紐約行程，一行人前往精品店購物並享用晚餐，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）的妻子崔西亞（Tricia Roberts）領軍，多名球員妻子開心合影，場面相當熱鬧。照片中除了維西亞（Alex Vesia）的妻子凱拉（Kayla Vesia）、史考特（Tanner Scott）的妻子瑪蒂（Madi Scott）之外，前道奇投手凱利（Joe Kelly）的妻子艾許莉（Ashley Kelly）也驚喜現身。艾許莉正是大谷翔平加盟道奇時，因丈夫讓出背號17號而收到保時捷謝禮的話題人物。道奇太太團在貼文中寫下「在紐約FENDI享受愉快的購物與晚餐」，除了公開眾人合照，也分享餐會現場畫面。成員們穿著精心搭配的服裝，在繁忙客場行程中享受難得的放鬆時間。此次東岸遠征不只太太團同行，球員子女也跟著球隊移動。孩子們日前還進入球場，在賽前與父親一起活動，呈現職業球員遠征期間較少被外界看見的家庭一面。大谷2023年底加盟道奇後，原本穿著17號球衣的凱利主動讓出背號。艾許莉當時更在社群發起「Ohtake17」活動招募大谷，沒想到大谷最終真的送上一輛保時捷作為謝禮，成為當年休賽季最受矚目的場外故事之一。儘管凱利目前已非道奇球員，艾許莉仍與道奇眷屬維持良好關係，此次也參與太太團聚會。道奇目前連續作客紐約、費城後再回到紐約，並在擊敗大都會後拿下4連勝，提前確保系列賽勝出，球場內外都保持輕鬆氣氛。