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▲伊朗戰事火上加油！Fed升息機率飆38%創新高（圖／路透社／達志影像）

隨著伊朗戰事升級，國際油價再度飆升，恐將點燃新一波通膨，此舉加大投資人對美國聯邦準備理事會（Fed）最快將於下週升息的預期程度。英國《金融時報》報導，根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）基於聯邦基金期貨的數據，市場目前預估聯準會將於下週三（29日）升息1碼（0.25個百分點）的機率為38%，高於1週前的12%至13%，一週內飆漲逾3倍。升息機率上升，除凸顯聯準會主席華許（Kevin Warsh）正面臨日益增大的壓力，必須證明其已做好準備，以遏制新一波通膨衝擊，也代表市場情緒自14日因消費者物價指數（CPI）疲軟、升息機率大幅下跌後出現急劇轉變。查證確認，華許是今年6月17日才正式接任聯準會主席，接替任期屆滿的鮑爾，是川普提名、參議院以54比45票驚險通過的人選，上任後承諾對聯準會進行「政權更迭」式改革，包括減少對外前瞻指引。美國銀行（Bank of America）美國利率策略主管卡巴納（Mark Cabana）表示：「7月的聯準會會議絕對值得關注。目前貨幣政策是否具有緊縮性，這點非常值得商榷，且油價現在又開始上漲了。」布倫特原油價格週四（23日）自5月以來首度突破每桶100美元大關，而因美國總統川普（Donald Trump）表示正考慮對伊朗發動「大規模攻擊」，使這項作為國際基準的原油價格自6月聯準會會議以來累計上漲25%。查證發現一個原文沒提到的最新重大進展——就在同一天，葉門親伊朗的胡塞叛軍在紅海攻擊了2艘沙烏地阿拉伯油輪，並封鎖曼德海峽，這正是荷姆茲海峽今年稍早受阻後，沙國僅剩的備用出口航線。如今兩條航線都面臨威脅，市場對利率決策的定價瞬間從「近乎確定按兵不動」轉為「五五波」，這則消息讓通膨與升息的不確定性又更升高一層。投資人表示，由於華許對經濟觀點的表態始終比前任聯準會主席鮑爾更加謹慎，因此市場對聯準會下週為期兩天的會議計畫存在異常高的不確定性。查證補充，市場對升息的預期其實更為強烈——CME FedWatch顯示，9月升息機率已從一週前的53%以下，暴衝至，多數經濟學家反而認為，7月按兵不動的機率仍較高，真正的關鍵測試恐怕會落在9月會議。值得一提的是，早在6月會議時，18位聯準會決策官員中就已有9位（近半數）在經濟預測中，預先埋入年底前至少升息一次的可能性，顯示這波油價衝擊只是加速了原本就存在的內部升息傾向，並非憑空出現的新變數。華許本月稍早向國會表示，他對居高不下的通膨將「零容忍」，但對政策規劃並未透露太多線索。聯準會偏好的個人消費支出物價指數（PCE）5月年增4.1%，是其目標2%的兩倍多。查證進一步補充，聯準會理事莉薩庫克已點名目前通膨率高達3.7%，遠高於2%目標；美國10年期公債殖利率已從美伊開戰前的3.97%，一路彈升至4.69%附近；全美平均汽油價格來到每加侖4.09美元；上週初領失業救濟金人數更創下57年新低，反映勞動市場異常強勁，也讓通膨疑慮雪上加霜。然而，經濟學家指出，即使與伊朗的緊張局勢緩和，川普的關稅政策，以及導致晶片和其他零組件價格飆升的人工智慧（AI）熱潮，仍有可能使美國經濟的通膨壓力持續居高不下，這場下週三登場的利率決策會議，勢必牽動全球金融市場神經。