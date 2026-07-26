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阿爾及利亞國家隊隊長曼迪（Aïssa Mandi）日前宣布從國家隊退役。在接受體育節目專訪時，首度還原了今年世界盃首戰中，阿根廷球星梅西對他犯規引發給牌爭議的情況，直言自己那時立刻沒有意識到這件事，但後來確實有發現那次犯規，不過也透露對方有展現運動家風度，當下就和自己道歉了。在今年世界盃阿爾及利亞對陣阿根廷的首場比賽中，梅西的一次踩踏動作引發了外界對於「是否該判紅牌」的巨大爭議。曼迪在受訪時親口證實了這次接觸：「那一刻……在5秒內，大家看直播都知道犯規發生的位置和過程。我當下其實沒有太強烈的感覺，但我確實感受到了那個動作，是的，我肯定感覺到了，只是當時並不清楚嚴重性。」曼迪透露，直到回到更衣室後，他才發現腳踝疼痛難耐：「我沒想到腳踝受傷了，我當時還說這太奇怪了。後來他們讓我看完錄像，告訴我：『他應該被紅牌罰下。』但我完全沒在想這件事。因為犯規發生後，梅西迅速反應過來，立刻向我道歉，並關心地問我：『你沒事吧？』」另一方面，剛重返博卡青年的阿根廷國腳帕雷德斯，從比賽第1分鐘起就獲得了球迷的熱烈歡呼。在幫助球隊以1-0戰勝奧希金斯的南美盃賽事後，於混合採訪區接受了訪問。作為梅西在國家隊與前巴黎聖日耳曼時期的最親密戰友，他對梅西的未來發表了令人震驚的看法。帕雷德斯語氣平靜卻沉重地表示：「這讓人心痛，因為正如我們在整個世界盃期間所說的那樣，我們不希望最後一場比賽到來。但我認為他已經做出了決定，那是他在國家隊的最後一場比賽。」對於一位已經39歲的老將來說，世界盃之旅落幕或許並不令人意外，但讓球迷心碎的是，梅西在國家隊的最後畫面，恐將停留在決賽落敗後傷心的淚水中。帕雷德斯也期盼梅西能收回成命：「希望不是這樣，希望他能繼續踢下去。但這將由他自己決定，只要他開心，我們肯定也會感到開心。」不僅是梅西，帕雷德斯對自己在國家隊的未來同樣語帶保留：「我不知道，這是一個必須去消化與思考的過程。不要做出倉促的決定，這肯定需要好好溝通。」他總結了阿根廷隊即將面臨的嚴峻考驗：「對很多人來說，這將是一個考慮是否繼續留下的決定。這是一個美麗、壯觀的過程，我們也取得了重要的成就。但要維持這個高水準、讓團隊繼續以這種方式運作會非常困難，我們必須權衡許多事情並與教練溝通，冷靜地做出最終決定。」