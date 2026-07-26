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根據《每日體育報》（Diario Sport）報導，現年26歲的曼城挪威籍神鋒埃爾林·哈蘭德（Erling Haaland）近期公開了他維持頂級體能與驚人爆發力的核心飲食秘訣。令人驚訝的是，這位前鋒每天的熱量攝取量高達6000大卡，足足是普通成年人每日建議攝取量的兩倍之多。同時他還透露1種「超級食物」，每天早上都會引用。哈蘭德透露，他每天早晨的特製菜單包含：用未經巴氏殺菌的生牛奶調製的咖啡、搭配黑胡椒與鹽巴調味的雞蛋吐司（嚴選新鮮出爐的酸種麵包），以及生蜂蜜。他特別分享了對咖啡的獨特見解：「在我看來，咖啡是超級食物，前提是製作方法得當。關鍵在於咖啡豆的品質、飲用的時間以及沖泡方式。」他的特調咖啡中還會加入楓糖漿，以及被他同樣列為「超級食物」的生牛奶。關於堅持飲用生牛奶的原因，哈蘭德解釋道：「生牛奶對身體非常有益，有助於腸胃健康、改善膚質，還能強化骨骼和肌肉。」為此，他通常會向一家名為Greenoaks農場的家庭式微型乳品廠採購食材，該農場專門供應未經均質處理的生牛奶、巴氏殺菌奶，同時也供應蜂蜜與肉類。要應付單日6000大卡的熱量消耗，哈蘭德全天的飲食核心圍繞著「高品質蛋白質」，來源包括精選肉排、魚類、雞蛋與生牛奶。午餐通常搭配魚肉、米飯、雞蛋與蘆筍。晚餐則以優質肉類、馬鈴薯與生菜沙拉為主。除了驚人的食量，哈蘭德也擁有極度自律的日常生活習慣，來幫助身體吸收與恢復他每天早晨完全摒棄3C產品，並以至少10分鐘的戶外短途散步開啟新的一天，讓眼睛直接接收自然陽光的照射。嚴格控管水分攝取，包含早晨飲用的水都必須經過特殊的淨化處理。為了應對高強度的比賽和訓練，他幾乎每天都會進行冰浴和桑拿。此外，他還會在早期的物理治療中導入「紅光療法」，藉此促進皮膚組織再生、刺激細胞膠原蛋白合成，並加速關節消炎與身體恢復。