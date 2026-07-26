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假冒馬斯克示愛 誆稱買「粉絲卡」就能見面

鎖定追蹤馬斯克粉絲 AI圖片、視訊博取信任

曾報案仍持續聯絡 總損失擴大至185萬日圓

嫌犯疑負責提款、洗錢 警方追查犯罪集團

日本警方提醒：名人主動示愛、要求匯款幾乎都是詐騙

日本熊本縣近日破獲一起假冒美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）進行「戀愛詐騙」案件。一名31歲男子涉嫌冒用馬斯克身分，透過社群平台接近一名65歲婦女，除了傳送「我愛妳」等訊息，還利用AI生成圖片及視訊通話等手段博取女子信任，誘騙對方匯款70萬日圓。警方依詐欺罪嫌將男子逮捕。綜合讀賣新聞等日媒報導，遭逮捕的是住在岡山縣倉敷市的31歲公司職員小野稜也。警方指出，小野涉嫌與其他共犯合作，於2025年9月及12月間，冒充特斯拉（Tesla）執行長馬斯克，透過社群平台X（舊稱推特）向熊本縣上天草市一名65歲婦女傳送訊息。嫌犯先以「我愛妳，請照我說的做」、「現在先匯50萬日圓給我」、「只要取得粉絲卡，就能多次和我見面」等話術，成功取得婦人信任，最後誘騙她分兩次匯款，共計70萬日圓（約新台幣13.8萬元）。警方調查發現，被害婦女原本就在X追蹤馬斯克的官方帳號。約在去年3月，一個假冒馬斯克的新帳號主動傳送私人訊息，之後再引導婦人改用LINE聯絡，並以日文持續互動。辦案人員指出，嫌犯疑似利用AI生成的圖片，以及視訊通話等方式塑造「本人正在聯絡」的假象，甚至還聲稱「妳和我的關係已經登上新聞」，讓婦人誤以為自己正與馬斯克發展戀情。警方表示，婦人去年9月因遲遲無法與「馬斯克」見面，開始懷疑受騙並向警方報案。但即使已察覺異狀，她之後仍持續與對方聯絡，並在同年12月再次匯款。調查顯示，除了目前起訴的70萬日圓之外，婦人前後共匯款6次，累計損失達185萬日圓（約新台幣36萬元），警方正持續追查其餘款項流向。警方指出，小野疑似並非詐騙集團主嫌，而是負責提領贓款、轉移資金，甚至將現金兌換成加密貨幣的「出金車手」。面對警方偵訊，小野承認有收到匯款，但供稱「只有現金匯入是真的，其他事情我不知道」，對部分犯行予以否認。警方認為，全案疑似由匿名流動型犯罪集團策畫執行，目前正擴大追查共犯身分、資金流向及是否涉及其他詐騙案件。日本警方提醒，近年假冒名人、企業家或藝人的「戀愛詐騙」案件持續增加，詐騙集團常透過社群平台鎖定追蹤名人的粉絲，再利用AI生成影像、假帳號及視訊通話等方式營造真實感，最終以投資、禮物、會員資格或見面費用等名義要求匯款。警方呼籲，若網路上自稱是知名人士主動聯繫，並要求將對話轉移至其他通訊軟體，甚至開口要求匯款、購買會員資格或支付見面費用，幾乎可判定為詐騙，民眾應提高警覺，切勿輕信，以免落入詐騙陷阱。