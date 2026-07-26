《新世紀福音戰士》粉絲今年下半年有得忙了！除了有「新世紀福音戰士展：線（Lines of EVANGELION）台北站」將於8月14日至10月4日在新光三越台北信義新天地A9館登場，又有活動加碼，「2026新世紀福音戰士路跑」，將於10月24日在台北馬場町紀念公園舉行，從室內展覽延續到戶外路跑，讓EVA迷一次參與兩大主題盛事。
8月先看展！500件官方資料、台灣限定視覺曝光
「新世紀福音戰士展：線（Lines of EVANGELION）台北站」將於8月14日至10月4日在新光三越台北信義新天地A9 9樓宴會展演館登場，以作品中極具代表性的「線」作為策展概念，展出超過500件官方製作資料，包括線稿、設定稿、草圖等珍貴內容。
展覽也將設置初號機立體模型、粉絲互動區，並推出台灣站限定全新視覺插圖與限定入場禮，門票由Klook獨家販售。
官方授權EVA路跑10月登場 初號機陪跑2公里
看完展還能換上EVA裝備開跑！「2026新世紀福音戰士路跑」將於10月24日在台北馬場町紀念公園舉辦，規劃2公里路線，採分梯起跑，適合粉絲、親子一同參加。活動即日起開放報名至9月11日（額滿提前截止），報名費為1580元，限額2900人。前1500名完成報名並繳費者，可獲得「EVA-01初號機插入栓保溫瓶」早鳥禮。
除了早鳥禮外，每位參加者都會獲得EVA主題紀念上衣、收納包、側背包、識別證套及號碼布等參賽物資，完賽後則可領取作戰完遂紀念獎牌與電子完賽證書。活動物資將於賽前採郵寄方式寄送，讓參加者當天可直接前往會場報到。
🟡 2026《新世紀福音戰士》路跑活動資訊
📌日期：2026年10月24日（六）
📌時間：上午9時至中午12時
📌地點：台北市馬場町紀念公園（萬華區青年路188巷1弄7號）
📌報名資格：不限年齡，未滿6歲須由18歲以上成人陪同報名。
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「新世紀福音戰士展：線（Lines of EVANGELION）台北站」將於8月14日至10月4日在新光三越台北信義新天地A9 9樓宴會展演館登場，以作品中極具代表性的「線」作為策展概念，展出超過500件官方製作資料，包括線稿、設定稿、草圖等珍貴內容。
展覽也將設置初號機立體模型、粉絲互動區，並推出台灣站限定全新視覺插圖與限定入場禮，門票由Klook獨家販售。
看完展還能換上EVA裝備開跑！「2026新世紀福音戰士路跑」將於10月24日在台北馬場町紀念公園舉辦，規劃2公里路線，採分梯起跑，適合粉絲、親子一同參加。活動即日起開放報名至9月11日（額滿提前截止），報名費為1580元，限額2900人。前1500名完成報名並繳費者，可獲得「EVA-01初號機插入栓保溫瓶」早鳥禮。
除了早鳥禮外，每位參加者都會獲得EVA主題紀念上衣、收納包、側背包、識別證套及號碼布等參賽物資，完賽後則可領取作戰完遂紀念獎牌與電子完賽證書。活動物資將於賽前採郵寄方式寄送，讓參加者當天可直接前往會場報到。
📌日期：2026年10月24日（六）
📌時間：上午9時至中午12時
📌地點：台北市馬場町紀念公園（萬華區青年路188巷1弄7號）
📌報名資格：不限年齡，未滿6歲須由18歲以上成人陪同報名。