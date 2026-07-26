我是廣告 請繼續往下閱讀

勞退新制8月上路 5大改革重點一次看

▲勞工退休金條例自94年7月1日起施行，雇主應為適用本條例的勞工，按月提繳不低於其每月工資6%退休金，儲存於勞保局設立的勞工退休金個人專戶。（圖／勞工保險局）

什麼是「30天猶豫期」？退休金也能反悔

自提6%退休金有哪些好處？3大優勢一次懂

▲自提退休金可合法省稅，一圖看申報範例。（圖／勞動部）

勞退新制上路必看！勞退、勞保熱門QA整理

勞退新制8月1日正式上路！勞動部修正《勞工退休金條例施行細則》，攸關勞工退休金、自提6%節稅、退休金請領方式等重要權益。《NOWNEWS今日新聞》整理勞退新制懶人包，一次看懂5大改革、自提6%有哪些好處，以及30天猶豫期、熱門QA等重點。勞動部修正了《勞工退休金條例施行細則》，旨在提供勞工更高的資金配置彈性與保障，8月新制上路後，最重要的5大變革重點速看。年資滿15年選擇月領的勞工，在首筆退休金入帳後30天內可反悔，改選一次領取。勞工可申請自提1%至6%，雇主必須配合辦理，違者最高可處10萬元罰鍰。保留舊制且未改選新制的勞工，現在也能開立新制個人專戶進行自提，享受節稅與收益。若請領人為未成年遺屬，10年的請求權時效將延後至該請領人「成年之日」起算，避免因年幼不知情而喪失權益。專戶存款不得作為扣押、抵銷標的，且若事業單位欠繳退休金後變更負責人，前後任負責人需負連帶清償責任。這項新政是本次改革的最大亮點，過去勞工申請退休金時，一旦選定「按月領取」並核發後，就終身無法更改。新制上路後，在首筆月退休金撥入帳戶之日起算的30天內，勞工若發現月領金額不符預期或有突發性大筆資金需求，可以向勞保局申請改為「一次領取」。只要在期限內以書面向勞保局提出申請，核准後，勞保局會扣除已發放的月退休金，將餘額匯入指定帳戶，讓資金調度更具靈活性。許多職場老手都會建議「自提6%」，這不只是存錢，更具備3大理財優勢。自提金額免納入當年度個人綜合所得稅，舉例來說，若月薪4萬元、自提6%（每月2400元），一年自提2.88萬元，若稅率級距為5%，每年可省下約1440元所得稅。勞退專戶資金由政府代操，法規保障「二年期定期存款利率」的最低收益，即便市場大跌，政府也會補足差額，長期平均年化收益通常高於定存利率。透過「強迫儲蓄」，提繳時間越長，透過時間複利效果，累積金額與收益會顯著成長。若雇主提撥6%加上勞工自提6%，30年後帳戶總額可能比沒自提的人多出1倍以上。◾勞保（勞工保險）：屬於社會保險，由勞、雇、政三方負擔保費，領取老年給付時有基金破產風險。◾勞退（勞工退休金）：屬於強制個人儲蓄專戶，雇主額外提繳至少6%，不會有破產風險，領完就沒了。絕對不行！雇主提繳的6%是法定的額外成本，不能從底薪扣除，如果發現薪水被扣了這6%，可向勞動部檢舉。不會！ 勞退是「個人專戶制」，這筆錢會跟著你的身分證字號走。不論換幾間公司、中途失業多久，帳戶裡的錢與利息都永遠屬於你，直到你滿60歲請領。只要年滿60歲即可申請請領，不論當時是否仍在職。若是年資未滿15年僅能「一次領」；年資滿15年以上的話，可選「月退休金」或「一次領」。會！2026年1月1日起基本工資調升至2萬9500元，雇主負擔的6%勞退最低提繳金額也同步調升為1770元。