由諾蘭執導的好萊塢電影《奧德賽》（The Odyssey）7月17日在台灣、英美上映，本片使用全新的IMAX技術拍攝，斥資2.5億美元（約新台幣80億元）成本，將經典希臘史詩重新搬上檯面。不少影迷看完後意猶未盡，還想了解更多電影細節，《NOWNEWS今日新聞》本文就替大家整理了6大彩蛋，包含哪些場景是真實存在，還有片尾感謝的大衛基利到底是誰，帶讀者一探究竟。
以下為本文摘要
彩蛋1：《奧德賽》一堆場景都是真的 足跡遍及全球5國家
彩蛋2：《奧德賽》演員為什麼講美式英文 諾蘭親自解答
彩蛋3：海豚跳出水面、女巫捏豬頭、巨人族都不是CGI
彩蛋4：吃蓮花會讓人忘記故鄉？2次打雷象徵宙斯提醒
彩蛋5：吟遊詩人是饒舌歌手Travis Scott 古今連結效果十足
彩蛋6：片尾感謝的大衛基利是誰？竟是IMAX已故首席總監
⭐彩蛋1：《奧德賽》一堆場景都是真的 足跡遍及全球5國家
《奧德賽》去年2月開機到8月殺青，共歷時91天拍攝期，取景地點遍布全球5國家，主要包含摩洛哥、希臘、義大利、蘇格蘭、冰島，真實的拍攝場景如下：
⭐彩蛋2：《奧德賽》演員為什麼講美式英文 諾蘭親自解答
《奧德賽》上映後，許多觀眾與影迷注意到片中角色（包含古希臘神話人物）竟然說著現代英語，甚至帶著美式口音與台詞（例如湯姆霍蘭德飾演的鐵拉馬庫斯說了「Dad is coming home」）。讓不少影迷覺得相當出戲。
對此，諾蘭曾接受《洛杉磯時報》採訪時親自解釋，這是他刻意為之的選擇，諾蘭認為作品要獲得大眾共鳴，語言是首要重點；他希望演員口中說出的語言能讓現代觀眾「直接產生感情連結（emotional meaning）」，而不是感覺在聽硬梆邦的古文教條（intellectual meaning）。因此最後才決定採用美式英語，打破神話過度嚴肅的刻板印象。
⭐彩蛋3：海豚跳出水面、女巫捏豬頭、巨人族都不是CGI
諾蘭作為全球頂尖導演，他拍攝電影比起用CGI（電腦生成影像Computer-generated imagery），更喜歡真實的場景與人、物。像是船員航行，海面跳出海豚的鏡頭，就是他們真的到海上去拍的。諾蘭也沒料到海豚會跳出來，真的捕捉到這畫面，讓他引以為傲，覺得很完美。
另外女巫把船員捏成豬頭的場景，安海瑟薇與湯姆霍蘭德也都感到很驚訝，他表示兩人當時都在現場旁觀，卻完全不懂這幕畫面不用CGI怎麼拍出來的。原來是諾蘭利用模型和機械偶結合運鏡、剪接技巧拍攝而成，手法相當高超。
至於穿著鎧甲的巨人族，也是諾蘭刻意找來身高超過200公分的演員扮演的。為此，他還準備了另一批身材矮小的船員替身，像是男主角麥特戴蒙的替身就由身高僅136公分左右的女演員黛文道爾頓飾演，她和高大的演員站在一起，完全表現出巨人對峙凡人的戲劇張力。
⭐彩蛋4：吃蓮花會讓人忘記故鄉？2次打雷象徵宙斯提醒
在荷馬史詩原版的《奧德賽》中，吃蓮花代表著忘卻現實、沈溺於安逸享樂、以及喪失歸鄉的意志。當主角奧德修斯渾身是傷，漂流到食蓮族的島上獲救，莎莉賽隆飾演的海之女神卡呂普索餵他吃下蓮花止痛，也讓奧德修斯忘卻返家的著急，居然就在卡呂普索的島上住了7年。
後來奧德修斯想回家，卻還是戒不掉吃蓮花的放鬆感，卡呂普索本來也沒阻止，直到雷聲響起時才勸他別再吃了。晚上雷聲響第2次，卡呂普索又順勢跟他聊起那些忘掉的過去，幫助奧德修斯找到回憶，坐船離開。而這2次打雷，被認為是宙斯給卡呂普索的提醒，勸她該放手了。
⭐彩蛋5：吟遊詩人是饒舌歌手Travis Scott 古今連結效果十足
Travis Scott是美國當紅饒舌歌手，出現在史詩片中難免讓人覺得有些不搭嘎，但這其實也是諾蘭的小巧思。諾蘭在受訪時解釋了背後深意，他認為荷馬的《奧德賽》在文字上記錄下來前，原本就是靠吟遊詩人透過強烈節奏與韻律口頭傳唱流傳的。諾蘭因此覺得，現代的饒舌（Rap）在結構與文化定位上，正是最接近古代口述詩歌的型態。
而Travis Scott也不是第一次與諾蘭合作了，他過去就曾為諾蘭電影《天能》（Tenet）創作主題曲〈The Plan〉，這次在《奧德賽》中，Travis Scott也與James Blake合作獻唱了片尾主題曲〈When I'm Home〉。
⭐彩蛋6：片尾感謝的大衛基利是誰？竟是IMAX已故首席總監
《奧德賽》在電影院播放完畢後，片尾跳出字卡：「謹以此片致敬大衛基利」，這個大衛基利（David Keighley）是誰？許多台灣人都不認識，原來他就是IMAX技術的幕後靈魂人物，是全球IMAX技術發展史上最關鍵的先驅之一，曾長期擔任IMAX的首席品質監察官（Chief Quality Officer）。
大衛基利致力於將原本主要用於紀錄片的IMAX 70mm底片技術引進好萊塢主流商業大片。從《黑暗騎士》、《星際效應》、《奧本海默》到《奧德賽》，諾蘭能持續挑戰底片極限，全靠大衛在技術與品質上的堅強後盾。
而大衛基利在2025年8月因前列腺癌病逝，享壽77歲。在他過世前2週，即便身患重病，也依然堅持工作，為諾蘭審查《奧德賽》每日拍攝的毛片（dailies），是諾蘭最重要的工作夥伴兼好友；因此《奧德賽》上映後，諾蘭才會特別在片尾感謝這個大人物。
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彩蛋1：《奧德賽》一堆場景都是真的 足跡遍及全球5國家
彩蛋2：《奧德賽》演員為什麼講美式英文 諾蘭親自解答
彩蛋3：海豚跳出水面、女巫捏豬頭、巨人族都不是CGI
彩蛋4：吃蓮花會讓人忘記故鄉？2次打雷象徵宙斯提醒
彩蛋5：吟遊詩人是饒舌歌手Travis Scott 古今連結效果十足
彩蛋6：片尾感謝的大衛基利是誰？竟是IMAX已故首席總監
⭐彩蛋1：《奧德賽》一堆場景都是真的 足跡遍及全球5國家
《奧德賽》去年2月開機到8月殺青，共歷時91天拍攝期，取景地點遍布全球5國家，主要包含摩洛哥、希臘、義大利、蘇格蘭、冰島，真實的拍攝場景如下：
- 希臘：伯羅奔尼撒半島的涅斯托耳洞穴,打造獨眼巨人住所。
- 義大利：西西里島外海法維尼亞納島的聖卡特琳娜城堡，作為奧德修斯的故鄉伊薩卡島。
- 冰島：南岸的赫約萊夫斯霍夫迪山丘，呈現冥界黑帝斯氛圍。
- 摩洛哥：阿特拉斯山脈的古蹟阿伊特本哈杜（Aït Benhaddou），劇組在附近搭建了假的特洛伊城，用以拍攝焚毀鏡頭。
- 蘇格蘭：馬里灣海岸的芬德萊特城堡，化身喀耳刻女巫的懸崖小屋。
《奧德賽》上映後，許多觀眾與影迷注意到片中角色（包含古希臘神話人物）竟然說著現代英語，甚至帶著美式口音與台詞（例如湯姆霍蘭德飾演的鐵拉馬庫斯說了「Dad is coming home」）。讓不少影迷覺得相當出戲。
對此，諾蘭曾接受《洛杉磯時報》採訪時親自解釋，這是他刻意為之的選擇，諾蘭認為作品要獲得大眾共鳴，語言是首要重點；他希望演員口中說出的語言能讓現代觀眾「直接產生感情連結（emotional meaning）」，而不是感覺在聽硬梆邦的古文教條（intellectual meaning）。因此最後才決定採用美式英語，打破神話過度嚴肅的刻板印象。
⭐彩蛋3：海豚跳出水面、女巫捏豬頭、巨人族都不是CGI
諾蘭作為全球頂尖導演，他拍攝電影比起用CGI（電腦生成影像Computer-generated imagery），更喜歡真實的場景與人、物。像是船員航行，海面跳出海豚的鏡頭，就是他們真的到海上去拍的。諾蘭也沒料到海豚會跳出來，真的捕捉到這畫面，讓他引以為傲，覺得很完美。
另外女巫把船員捏成豬頭的場景，安海瑟薇與湯姆霍蘭德也都感到很驚訝，他表示兩人當時都在現場旁觀，卻完全不懂這幕畫面不用CGI怎麼拍出來的。原來是諾蘭利用模型和機械偶結合運鏡、剪接技巧拍攝而成，手法相當高超。
至於穿著鎧甲的巨人族，也是諾蘭刻意找來身高超過200公分的演員扮演的。為此，他還準備了另一批身材矮小的船員替身，像是男主角麥特戴蒙的替身就由身高僅136公分左右的女演員黛文道爾頓飾演，她和高大的演員站在一起，完全表現出巨人對峙凡人的戲劇張力。
在荷馬史詩原版的《奧德賽》中，吃蓮花代表著忘卻現實、沈溺於安逸享樂、以及喪失歸鄉的意志。當主角奧德修斯渾身是傷，漂流到食蓮族的島上獲救，莎莉賽隆飾演的海之女神卡呂普索餵他吃下蓮花止痛，也讓奧德修斯忘卻返家的著急，居然就在卡呂普索的島上住了7年。
後來奧德修斯想回家，卻還是戒不掉吃蓮花的放鬆感，卡呂普索本來也沒阻止，直到雷聲響起時才勸他別再吃了。晚上雷聲響第2次，卡呂普索又順勢跟他聊起那些忘掉的過去，幫助奧德修斯找到回憶，坐船離開。而這2次打雷，被認為是宙斯給卡呂普索的提醒，勸她該放手了。
⭐彩蛋5：吟遊詩人是饒舌歌手Travis Scott 古今連結效果十足
Travis Scott是美國當紅饒舌歌手，出現在史詩片中難免讓人覺得有些不搭嘎，但這其實也是諾蘭的小巧思。諾蘭在受訪時解釋了背後深意，他認為荷馬的《奧德賽》在文字上記錄下來前，原本就是靠吟遊詩人透過強烈節奏與韻律口頭傳唱流傳的。諾蘭因此覺得，現代的饒舌（Rap）在結構與文化定位上，正是最接近古代口述詩歌的型態。
而Travis Scott也不是第一次與諾蘭合作了，他過去就曾為諾蘭電影《天能》（Tenet）創作主題曲〈The Plan〉，這次在《奧德賽》中，Travis Scott也與James Blake合作獻唱了片尾主題曲〈When I'm Home〉。
《奧德賽》在電影院播放完畢後，片尾跳出字卡：「謹以此片致敬大衛基利」，這個大衛基利（David Keighley）是誰？許多台灣人都不認識，原來他就是IMAX技術的幕後靈魂人物，是全球IMAX技術發展史上最關鍵的先驅之一，曾長期擔任IMAX的首席品質監察官（Chief Quality Officer）。
大衛基利致力於將原本主要用於紀錄片的IMAX 70mm底片技術引進好萊塢主流商業大片。從《黑暗騎士》、《星際效應》、《奧本海默》到《奧德賽》，諾蘭能持續挑戰底片極限，全靠大衛在技術與品質上的堅強後盾。
而大衛基利在2025年8月因前列腺癌病逝，享壽77歲。在他過世前2週，即便身患重病，也依然堅持工作，為諾蘭審查《奧德賽》每日拍攝的毛片（dailies），是諾蘭最重要的工作夥伴兼好友；因此《奧德賽》上映後，諾蘭才會特別在片尾感謝這個大人物。